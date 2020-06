OL, Bruno Guimarães : "Je rêve de jouer en Premier League et en Liga"

Le milieu de terrain brésilien de l'Olympique Lyonnais a dévoilé son plan de carrière et rêve des deux meilleurs championnats du monde.

L'Olympique Lyonnais a frappé un grand coup l'hiver dernier en chippant au nez et à la barbe de l'Atletico Madrid et de , Bruno Guimarães. Convaincu par le projet de l'OL et par la présence de Juninho, directeur sportif du club rhodanien, le capitaine de sélection olympique brésilienne a préféré rejoindre le club de plutôt que le mastodonte espagnol ou encore l'historique club portugais, contre la somme de 25 millions d'euros.

En quelques mois, Bruno Guimarães a confirmé toutes les attentes placées en lui. Le jeune milieu de terrain n'a pas eu besoin de longtemps pour s'adapter au football européen et se faire une place de départ dans le onze de Rudi Garcia. En continuant à ce rythme, Bruno Guimarães risque d'être vite courtisé par les plus grands clubs européens à l'avenir. Et nul doute que l'Olympique Lyonnais ne pourra pas le retenir indéfiniment, d'autant plus que ce dernier ne compte pas jouer toute sa carrière en .

"C'est gratifiant d'être observé"

Dans une interview accordée à Fox Sports, Bruno Guimarães, qui a réitéré son attachement à l'OL, a dévoilé son plan de carrière : "J’ai toujours dit à mes agents que je rêve de jouer en , c’est le meilleur championnat du monde, tous les matches sont serrés. Même lorsque le premier joue contre le dernier, on dirait une finale. J'ai la nationalité espagnole et j’aime aussi la et le football espagnol. Ce sont deux championnats dans lesquels j'aimerais évoluer".

"L'intérêt du ? Il y a juste eu des prises de renseignements, je crois. C’est gratifiant d’être observé. Moi, je veux continuer à jouer. Je suis content d'entendre tout ça. Mais le Barça n'a jamais parlé avec moi. C’est bien de voir son travail reconnu. Je viens juste d’arriver ici à . Quand il n’y a rien de concret, on travaille avec ce qu’on a. On verra ce qui se passe, j’ai un contrat long ici à Lyon, je suis bien. J’ai d’autres projets c’est sûr, mais j’ai le temps", a ajouté le milieu brésilien.

Bruno Guimarães a déjà avoué se sentir très bien à l'Olympique Lyonnais et ne compte très certainement pas quitter le club rhodanien dès l'été prochain. Après tout, le Brésilien n'a joué que deux petits mois avec les Gones en raison de l'interruption de la saison suite à la pandémie de Coronavirus. Mais s'il continue à monter en puissance comme ce fut le cas entre janvier et mars 2020, Bruno Guimarães a de très beaux jours devant dans le football européen.