OL - Tino Kadewere entend apprendre aux côtés de Memphis Depay

Recruté au HAC l'hiver dernier, où il a été prêté dans la foulée, l'attaquant Tino Kadewere aborde la prochaine saison avec ambition du côté de l'OL.

Meilleur buteur de la saison dernière sous les couleurs du Havre, Tino Kadewere, auteur de 20 buts en 24 matches de championnat, a rejoint les rangs de l'Olympique Lyonnais. Prêté en Normandie ces derniers mois, l'attaquant va intégrer l'effectif de Rudi Garcia la saison prochaine, lui qui est déjà présent avec le groupe lyonnais depuis la reprise. Entre lucidité et ambition, le Zimbabwéen s'est confié au Daily News, ne boudant clairement pas son plaisir.

"Il faut apprendre beaucoup de choses de ces gars"

Il faut dire qu'en signant à , Tino Kadewere s'est offert le luxe d'évoluer aux côtés d'internationaux. Une aubaine pour un joueur de 24 ans ayant soif de progrès. "C'est assez agréable, il faut apprendre beaucoup de choses de ces gars, surtout de Depay qui est un très bon leader", a-t-il déclaré, déterminé.

"C'est une bonne chose que l'on soit placés l'un à côté de l'autre dans le vestiaire, je peux beaucoup apprendre de lui. Il m'a posé des questions sur ma carrière jusqu'ici et il m'a poussé à travailler plus dur, le gars est une machine. Chacun me fait me sentir à la maison, c'est important, cela me donne de la confiance", a ensuite ajouté l'ancien du HAC. Alors que l'OL pourrait ne pas disputer de Coupe d'Europe la saison prochaine, l'attaquant pourrait être amené à lutter pour grapiller du temps de jeu.