OL : Après Textor, Gomis charge aussi les joueurs

Après le président John Textor vendredi, Bafétimbi Gomis a également monté le ton sur les joueurs de l’OL, samedi.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour l’OL. Malgré un sursaut d’orgueil fin décembre notamment avec trois victoires consécutives, l’Olympique Lyonnais ne bouge pas pour autant au classement. Ancien joueur de l’OL, Bafétimbi Gomis a tenu des propos forts à l’endroit des Gones à 24 heures de l’Olympico contre l’Olympique de Marseille, dimanche.

Gomis regrette la situation de l’OL

Campé à la dernière place de Ligue 1 pendant plusieurs journées, l’OL a réussi à enchainer quelques victoires sous Pierre Sage pour remonter au classement. Mais alors qu’on attendait qu’ils enchainent dans la deuxième partie de saison, les Gones sont retombés dans leurs travers. L’OL a notamment ses deux derniers matchs en Ligue 1 et pointe toujours au 16e rang du classement avec 16 points.

Ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, Bafétimbi Gomis regrette de voir le club rhodanien dans cette situation. « Ça me fait mal de voir l’OL dans cette position. Le groupe est jeune et dans une phase de reconstruction, cela demande du temps et j'espère que les dirigeants arriveront à recréer une dynamique », lance l’ancien international français dans un entretien accordé au site officiel de l’OL.

Bafétimbi Gomis demande un état d’esprit irréprochable aux joueurs

L’OL traverse une mauvaise passe certes mais il y a certains joueurs qui prennent leurs responsabilités à l’instar de Jake O’Brien et d’Alexandre Lacazette. Ce dernier justement a notamment joué un rôle important dans la remontée du club au classement. Un exemple que Bafétimbi Gomis invite les autres joueurs à suivre. « Alexandre Lacazette arrive à tenir son rang et marquer des buts malgré la situation difficile. Je suis content de l’avoir vu revenir à Lyon. J’aimerais que d’autres joueurs prennent aussi ce leadership, c’est peut-être ce qui manque à l’équipe pour décoller », poursuit-il.

Getty

Par ailleurs, Bafétimbi Gomis espère que l’OL pourra s’appuyer sur ses six recrues hivernales pour remonter au classement. « J’espère qu’ils trouveront la bonne recette. Je pense qu’ils ont fait un mercato intéressant avec Matic notamment, un joueur qui a de l’expérience et qui pourra réguler le milieu. Je tire mon chapeau aux supporters qui, malgré les résultats compliqués, restent positifs. L’OL est une famille et dans cette deuxième partie de saison, mené par un grand Lacazette, le club reviendra très fort », conclut l’ancien attaquant de l’OM. Les propos de Bafétimbi Gomis sont notamment dans la même logique que ceux du président de l’OL, John Textor, qui avait mis en garde ses joueurs contre de nouvelles contre-performances, vendredi.