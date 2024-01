Le message poignant de Bafétimbi Gomis à l'OL

Ancien joueur de l’OL, Bafétimbi Gomis a envoyé un émouvant message aux Gones, lundi.

L’OL a vécu une première partie de saison cauchemardesque. Le club rhodanien a longtemps galéré au bas de classement avant de relever la tête lors des dernières journées de la phase aller. Ancien joueur de l’OL, Bafétimbi Gomis ne s’est pas privé de suivre les matchs de l’Olympique Lyonnais cette saison.

Gomis explique les raisons de la chute de l’OL

Passé par l’OL (2009-2014), Bafétimbi Gomis s’est fait un nom en Ligue 1. L’ex-international français a vécu de loin, le calvaire de son ancien club, lui qui évolue aujourd’hui sous les couleurs du Kawasaki Frontale au Japon. Et, Gomis pense que le départ brusque du légendaire Jean-Michel Aulas de la présidence du club a beaucoup pesé dans la chute de Lyon cette saison.

« C’est triste mais après 35 ans d’un grand président, si ce n’est le plus grand de l’histoire du football français, c’est normal qu’il y ait un vide. Je leur souhaite de retrouver le bon remède. JMA a laissé une grande image à Lyon et c’est difficile de passer derrière. C’est une légende qui a bâti un club qui avait dix salariés à un monstre, avec un stade, des infrastructures. Je veux lui tirer mon chapeau et pour avoir été un de ses joueurs, je sais tout le bien qu’il a fait à l’OL », lance l’homme aux 95 buts en 244 buts avec l’OL au micro du Progrès.

Pour Gomis, « l’OL mérite de retrouver sa place »

Jean-Michel Aulas a cédé la présidence du club à John Textor l’année dernière. Mais les deux hommes se sont ensuite mués en adversaires avec des tacles par médias interposés. Mais récemment, Aulas et Textor lors du match de l’OL contre Toulouse (victoire 3-0, ndlr), scellant ainsi leur réconciliation. Un geste dont se réjouit Bafétimbi Gomis qui laisse le temps à John Textor pour ramener l’OL au haut niveau.

« Maintenant, il faut laisser le temps à Textor. Il aura besoin de conseils. J’espère qu’il sera bien entouré. L’OL mérite de retrouver sa place. J’étais content de voir JMA de retour au stade, main dans la main avec Textor. Ce n’est que comme ça que Lyon pourra revenir et ne pas renouveler les erreurs du passé. Ce sont des périodes que traversent tous les grands clubs. Il y a des cycles. J’espère que Lyon pourra revenir la saison prochaine avec plus d’expérience, des joueurs plus aguerris, avec un retour en Coupe d’Europe », ajoute Bafétimbi Gomis.