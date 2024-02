Dépité par la position de Lyon au classement, John Textor monte le ton

Le président de l’OL, John Textor, a lancé un avertissement à son équipe sur les contre-performances, vendredi.

L’Olympique Lyonnais est à la traine cette saison. Le club rhodanien a vécu un calvaire lors de la phase aller en restant à la dernière place de Ligue 1 pendant plusieurs semaines. Les Gones se sont relancés un moment avec quelques victoires mais leur position au classement ne bouge plus pour autant. En conférence de presse vendredi, le président lyonnais, John Textor, a mis en garde son équipe contre les prochaines contre-performances.

L’OL n’avance plus

L’Olympique Lyonnais est passé complètement à travers de sa première partie de saison. Le club rhodanien est resté 18e au classement pendant plus d’une dizaine de journées. Les mauvaises performances des Gones ont même entrainé l’éviction de Fabio Grosso, remplacé sur le banc par Pierre Sage.

L'article continue ci-dessous

Getty

C’est avec ce dernier que Lyon a pu enchainer trois victoires et remonter à la 16e place au classement général avant la fin de la phase aller. Alors qu’on attendait que le club confirme son regain de forme lors de la phase retour, l’OL est retombé dans ses travers. Le club rhodanien n’a remporté aucun de ses deux matchs en Ligue 1 après la reprise (3-1 vs Le Havre et 2-3 vs Rennes). Ainsi, l’OL (16e, 16pts) ne bouge pas au classement et se met de plus en plus en danger.

John Textor prévient l’OL

Après la première partie décevante de l’OL, la direction du club a décidé de renforcer l’équipe à plusieurs postes. Ainsi, l’Olympique Lyonnais a enregistré cet hiver, les arrivées de Lucas Perri, Adryelson, Malick Fofana, Gift Orban, Nemanja Matic et plus récemment celle de Said Benrahma. Un mercato intéressant qui devrait contribuer au redressement du club sur le plan sportif. Dans le cas contraire, l’équipe pourrait faire face à la fureur de John Textor.

Getty

Le président lyonnais a prévenu vendredi qu’il ne voudrait plus se retrouver dans la même situation pour la suite de la saison et encore moins la saison prochaine. « La saison prochaine, il faudra être dans le coup dès le premier match, avoir moins d’atermoiements pendant l’été. Jean-Michel Aulas et moi avons dépassé les problèmes de notre relation. J’espère qu’on aura un été meilleur. Mais il faut encore tuer quelques dragons et je me concentre sur cette deuxième moitié de saison », a tonné John Textor.