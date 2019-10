OFFICIEL - Rudi Garcia nouvel entraîneur de Lyon

L'ancien entraîneur de l'OM est le nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Il s'est engagé jusqu'en 2021.

C'était dans l'air du temps depuis ce dimanche, c'est désormais officiel : Rudi Garcia est bel et bien le nouvel entraîneur des Gones. L'Olympique Lyonnais a enfin trouvé le successeur de Sylvinho, démis de ses fonctions suite à un énième faux-pas face à l'AS Saint-Etienne avant la trêve hivernale. Les Gones pointent actuellement à la quatorzième place en et n'ont plus gagné depuis la deuxième journée de championnat.

Remercié par l' l'été dernier après une saison plus que compliquée, Rudi Garcia était en concurrence avec Laurent Blanc, longtemps favori, et Jocelyn Gourvennec pour prendre la suite du Brésilien sur le banc de touche de l'OL. Il est donc le nouvel entraîneur des Gones et a paraphé un contrat jusqu'en 2021, selon les informations de L'Equipe et de RMC Sport. Rudi Garcia sera accompagné de son habituel adjoint, Claude Fichaux. Il sera présenté ce mardi devant les médias et dirigera sa première rencontre sur le banc de l'OL face à , son ancien club.

"Rudi Garcia a convaincu Juninho en lui exposant longuement son projet sportif (évolution du staff, culture de la performance, orientations techniques et tactiques, gestion des jeunes joueurs, …) fort de son expérience et de son palmarès. Rudi Garcia s’inscrit ainsi dans la continuité de la stratégie initiée par Juninho. Il arrive accompagné d’un adjoint et s’appuiera sur la structure en place. Rudi Garcia et Juninho procéderont ensuite à une analyse des forces en présence afin de voir s’ils souhaitent additionner des compétences", a indiqué l'OL dans son communiqué.

"J’ai choisi Rudi Garcia, car c’est un combattant qui a comme nous l’ambition de gagner des titres et de réussir sur la scène européenne. C’est un entraîneur expérimenté qui a déjà remporté des trophées. Lors de mes différents entretiens, j’ai eu une véritable connexion football avec lui. Nous parlons le même langage en termes de tactique et de jeu", a justifié Juninho, directeur sportif de l'OL dans le communiqué du club.

"Il prône un football technique et offensif dans la tradition du jeu lyonnais et cela va répondre aux attentes de nos supporters. Partout où il est passé, il a eu des performances très au-dessus de la moyenne et il a toujours su tirer le maximum des effectifs qu’il avait à sa disposition" , a conclu le Brésilien qui va donc devoir collaborer avec l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille pour redresser la barre au plus vite.