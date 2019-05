OFFICIEL - Patrice Lair est le nouvel entraîneur de Guingamp

Le président Bertrand Desplat et le technicien breton de 57 ans ont trouvé un accord ce mercredi après-midi pour un contrat de deux ans à Guingamp.

Relégué en au terme d'une saison 2018-2019 totalement manquée et terminée à une décevante place de lanterne rouge, l'En Avant pensait descendre à l'échelon inférieur avec la présence de Jocelyn Gourvennec sur son banc, afin d'aborder la quête de remontée dans l'élite sous le signe de la stabilité. Néanmoins, faute de désaccords sportifs en interne, celui qui avait succédé à Antoine Kombouaré en cours de saison a fait le choix de s'en aller.

Ainsi, l'EAG se devait de trouver le successeur de Jocelyn Gourvennec dans les plus brefs délais, si le club breton espérait pouvoir préparer la difficile saison qui l'attend dans les meilleures conditions. Depuis ce mercredi, le successeur a justement été désigné.

Patrice Lair succède à Jocelyn Gourvennec

"En Avant de Guingamp est heureux d’annoncer l’arrivée de Patrice Lair au poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle pour une durée de deux saisons (plus une optionnelle en cas d’accession en ). Le président Bertrand Desplat et le technicien breton de 57 ans ont trouvé un accord ce mercredi après-midi", a en effet annoncé le club breton en cours de journée, via un communiqué officiel. ​

OFFICIEL | En Avant de Guingamp est heureux d’annoncer l’arrivée de Patrice Lair au poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle pour une durée de deux saisons (plus une optionnelle en cas d’accession en ).



https://t.co/1anOw3okrD pic.twitter.com/u2Z1lH4wQw — En Avant de Guingamp (@EAGuingamp) 29 mai 2019

"Réputé pour sa rigueur et son fort caractère, le Costarmoricain, vainqueur à deux reprises de la Ligue des Champions féminine, quadruple champion de de D1 et six fois vainqueur de la s’est construit, dans sa première partie de carrière, un palmarès inégalé dans le football féminin aux commandes des trois plus grands clubs français, , et le Paris SG (...) À Guingamp, Patrice Lair entend remplir sa mission et poursuivre sa progression dans un Club capable de se mêler à la lutte pour l’accession en Ligue 1", peut-on aussi lire sur le communiqué en question.

Entre l'arrivée de Patrice Lair à Guingamp, celle de Christophe Pélissier à Lorient, et l'intronisation de Paul Le Guen au poste de Manager Sportif au HAC, force est de constater que la valse des entraîneurs bat son plein en ce mercredi.