Christophe Pelissier nouvel entraineur du FC Lorient

Le FC Lorient vient de nommer Christophe Pelissier au poste d'entraineur. Il remplace Mickaël Landreau.

Le a un nouvel entraineur. Après avoir manqué l'accession à l'élite, le club s'est séparé de Mickaël Landreau et pour remplacer ce dernier les Merlus ont fait appel à un technicien qui connait bien les joutes pour la montée et celles du maintien dans l'élite, en l'occurrence Christophe Pelissier (ex-Amiens).

Pelissier (53 ans) a paraphé un contrat de trois ans, plus deux autres années en option en cas d'accession en . "Il apportera son expérience et sa rigueur", s'est félicité le FCL sur son site officiel.

Loïc Féry, le président du club, a également salué cette arrivée : "Nous sommes très heureux d’accueillir Christophe Pélissier au poste d’entraîneur du FC Lorient. Ses dernières prouesses à Amiens illustrent son sens de l’effort et son savoir-faire pour mener collectivement les hommes au combat. En pleine dynamique, après des expériences réussies, il rejoint notre volonté de construire un projet sportif qui fédère les Lorientais autour du club. Nous espérons que son engagement parmi nous contribuera à rendre sa ferveur au Moustoir et offrir de l’émotion à nos supporters Merlus."

"Le challenge est excitant et je suis prêt à le relever"

Le principal intéressé s'est aussi fendu d'un commentaire après avoir paraphé son deal. Il tourne le dos à la , mais c'est sans regrets car il est convaincu que le projet qui l'attend du côté du Moustoir est très intéressant. "Le FC Lorient est un club réputé dans le monde du football français. C’est un club qui possède d’excellentes installations, un effectif de qualité et un projet de formation cohérent, a-t-il indiqué. Je suis heureux et fier de rejoindre les Merlus aujourd’hui. Le challenge proposé par les dirigeants lorientais est excitant et je suis prêt à la relever."

La présentation à la presse de Pelissier dans son nouveau rôle se tiendra jeudi à 18h30 à l'Espace FCL et en présence de son président.