OFFICIEL - Paul Le Guen retrouve le banc au Havre

Dix ans après son départ du Paris Saint-Germain, Paul Le Guen a été nommé Manager Sportif et entraîneur en chef du HAC, ce mercredi après-midi.

En quête d'une remontée en depuis dix longues années, le Havre a estimé nécessaire d'attirer un entraîneur chevronné aux joutes de ce même championnat afin de parvenir, enfin, à retrouver son lustre d'antan. Pour cela, le club normand s'est attaché les services de Paul Le Guen, ce mercredi. Un entraîneur qui, ironie du destin, n'a plus officié dans l'élite depuis... dix ans, et une aventure compliquée du côté du .

Un poste de Manager Sportif novateur

"Le HAC a le plaisir d’annoncer la nomination de Paul Le Guen au poste de Manager Sportif du HAC. Il sera également l’entraîneur en chef de l’équipe professionnelle. La création de ce poste essentiel matérialise la restructuration de l’organisation du secteur sportif du HAC, désormais placé sous l’autorité du Manager Sportif. Paul Le Guen apportera à notre Club toutes ses qualités, ses compétences managériales et son expérience d’entraîneur et joueur de haut niveau", a officiellement communiqué le Havre ce mercredi, soucieux de rapidement débuter le travail portant sur la saison prochaine.​

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le pensionnaire de s'est montré particulièrement réactif, alors que l'annonce du départ d'Oswald Tanchot, lui qui était l'entraîneur du Stade Océane depuis trois saisons, n'avait été faite que mardi soir.

"D’un commun accord, Oswald Tanchot et le HAC ont décidé de ne pas poursuivre leur collaboration au-delà de cette saison. Le HAC tient à remercier Oswald Tanchot et son staff pour le travail accompli et leur investissement professionnel sans faille. Le HAC tient également à souligner sa contribution active et son objectivité dans l’analyse du cycle qui s’achève", avait alors écrit le club. Champion de en 2003, 2004 et 2005 avec l'Olympique Lyonnais, Paul Le Guen apportera aux Normands toute son expérience du haut niveau, idéal pour mettre à profit l'ambition de ses dirigeants.