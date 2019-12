OFFICIEL - Mikel Arteta nouvel entraîneur d'Arsenal

L'Espagnol a été nommé ce vendredi après-midi à la tête des Gunners. Il succède à Freddie Ljungberg, entraîneur intérimaire.

C'était dans l'air du temps depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel : Mikel Arteta est le nouvel entraîneur d' . Comme Goal l'annonçait il y a quelques jours, le technicien espagnol a été nommé pour prendre la tête des Gunners. Adjoint de Pep Guardiola à depuis la fin de sa carrière de joueur, l'ancien milieu de terrain passé par Arsenal et le PSG va débuter sa carrière d'entraîneur principal sur le banc des Gunners.

Comunicado Oficial: Arteta — Arsenal (@Arsenal) December 20, 2019

L'ancien joueur de 37 ans a signé un contrat jusqu'en 2023 et sera présenté lors d'une conférence de presse à l'Emirates Stadium vendredi après-midi. Mikel Arteta a passé cinq ans avec les Gunners en tant que joueur entre 2011 et 2016, remportant deux avant de prendre sa retraite et de se lancer dans sa carrière d'entraîneur. Il va succéder à Freddie Ljungberg qui s'est occupé de l'intérim depuis le départ d'Unai Emery au mois de novembre.

Arteta se rendra à plus tard dans la soirée pour rejoindre l'équipe d'Arsenal avant le match de samedi contre , club pour lequel il a joué en tant que joueur, à Goodison Park. Il regardera le match depuis les tribunes, avec Freddie Ljungberg en charge pour la dernière fois de l'équipe principale. Cette nouvelle met fin à quelques semaines mouvementées du côté d'Arsenal, qui n'a remporté qu'un match sous Ljungberg, et les dirigeants espèrent que l'arrivée d'Arteta arrêtera l'hémorragie qui a fait tomber les Gunners à sept points au-dessus de la zone de relégation.

Welcome back, Mikel!



Head coach of The Arsenal pic.twitter.com/lhsAfQ7cfq — Arsenal (@Arsenal) December 20, 2019

Arsenal occupe actuellement le 10e rang de la avant le voyage de samedi à Everton. Les Gunners n'ont remporté qu'un seul de leurs 12 derniers matchs toutes compétitions confondues et n'ont pas réussi un seul clean sheet à l'extérieur depuis le match d'ouverture sur la pelouse de . Un long et ambitieux chantier s'annonce devant Mikel Arteta qui a eu le luxe d'apprendre aux côtés de Pep Guardiola et qui va devoir vite appliquer son savoir sur le terrain.

Mikel Arteta a affiché sa fierté de prendre en charge les Gunners : "C'est un immense honneur. Arsenal est l'un des plus grands clubs du monde. Nous devons être en compétition pour les meilleurs trophées et cela m’a été très clairement expliqué lors de mes discussions avec Stan et Josh Kroenke, ainsi que les anciens du club. Nous savons tous qu'il y a beaucoup de travail à faire pour y parvenir, mais je suis convaincu que nous le ferons. Je suis assez réaliste pour savoir que cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais l'équipe actuelle a beaucoup de talent et il y a un grand réservoir de jeunes joueurs venant de l'académie".

En marge d'une conférence donnée à Doha, Arsène Wenger avait affiché son optimisme dans le choix de nommer l'Espagnol : "Arteta est intelligent, il a de la passion, il a des connaissances. Je pense qu'il a un grand avenir. Il a sûrement beaucoup appris de son premier poste d'entraîneur adjoint à City. Il devra maintenant faire face au fait qu'il n'a aucune expérience à ce niveau et il devra donc bien s'entourer. Aujourd'hui, le club a une situation financière solide, il faudra donc faire les bons choix et acheter les bons joueurs".