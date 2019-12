Arsenal, une partie des joueurs aimerait partir ?

Annoncé comme le futur entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta aura du pain sur la planche et devra notamment convaincre certains cadres de rester.

vit une première partie de saison morose. Dixièmes de avec vingt-deux points, les Gunners sont loin de leurs standards et surtout de leur objectif à savoir se qualifier pour la prochaine . Arsenal compte sept points de retard sur , quatrième et détenteur du dernier strapontin pour la C1. Un retard pas insurmontable, mais déjà conséquent à l'aube des fêtes de fin d'année et du Boxing Day.

Bien évidemment, les Gunners comptent sur l'arrivée de Mikel Arteta à la tête de l'équipe première pour insuffler un nouveau souffle et un regain d'énergie et de confiance, mais cela ne s'annonce pas aisé. Qui plus est, le futur ancien adjoint de Pep Guardiola aura beaucoup de boulot du côté de l'Emirates Stadium. En plus de devoir mettre son jeu en place, apporter sa patte et s'imposer à Arsenal, l'Espagnol va également devoir convaincre certains cadres de la viabilité du projet Gunner.

La moitié de l'effectif dans le doute ?

En effet, selon les derniers échos des médias britanniques un sentiment de scepticisme prédomine à Arsenal concernant le futur d’une partie de l’effectif. Selon le Daily Mail, Mesut Özil serait proche de filer en prêt du côté de Fenerbahçe. Pas forcément le plus gros coup dur pour Arteta, au vu du rendement de l'Allemand depuis un an, mais c'est tout de même une option en moins pour lui. Mais surtout c'est l'avenir de Pierre Emerick Aubameyang qui préoccupe.

Sous contrat jusqu'en juin 2021, l'attaquant gabonais a refusé de prolonger son contrat et aimerait aller voir ailleurs. Une tendance confirmée par les informations de The Independant. Pierre-Emerick Aubameyang serait plus que jamais désireux de quitter Arsenal, lui qui doute entre autre du projet et aspire à mieux pour sa carrière. Une envie de départ qui sème le doute dans l'esprit de ses coéquipiers et se propage dans le vestiaire.

Les velléités de départ seraient également dans les têtes d'Alexandre Lacazette et Granit Xhaka, ainsi que dans « la moitié de l’effectif » londonien selon le journal anglais. La gestion désastreuse de la direction du club, fortement critiquée pour ne pas avoir les plus grandes ambitions du championnat anglais serait la cause principale de ce ras-le-bol des cadres du vestiaire des Gunners. Mikel Arteta va faire face à un immense chantier qu'il va devoir régler au plus vite.