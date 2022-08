OFFICIEL | Malang Sarr prêté à Monaco par Chelsea

C'est fait ! Chelsea et Monaco ont officialisé le prêt de Malang Sarr pour une saison avec option d'achat.

Malang Sarr est de retour en France. Le défenseur français, âgé de 23 ans, est prêté par Chelsea à Monaco pour une saison avec option d'achat. Les différentes parties ont trouvé un accord verbal il y a deux jours et il ne restait plus qu'à régler les derniers détails.

Né et formé à Nice, Malang Sarr va tenter de relancer sa carrière sur le Rocher après avoir peu joué à Chelsea (seulement 8 matches en Premier League la saison dernière). L'élimination de Monaco en Ligue des champions n'a pas été un frein à sa venue d'autant plus que l'ASM a été reversée en phase de groupes de la Ligue Europa.

« C'est une satisfaction pour nous d'accueillir Malang au sein du Club. Son profil technique et sa polyvalence vont apporter des solutions nouvelles à notre secteur défensif. A 23 ans, Malang connait parfaitement notre championnat et a aussi eu l'opportunité de se frotter au très haut niveau lors de ses expériences dans les grands clubs européens que sont Chelsea et Porto. Nous sommes convaincus que son expérience et ses aptitudes seront précieuses pour aider le groupe à atteindre ses objectifs cette saison. Bienvenue, Malang ! », a confié Paul Mitchell, le directeur sportif de Monaco.