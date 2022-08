MERCATO | Vers un prêt de Malang Sarr (Chelsea) à Monaco

Chelsea et l'AS Monaco ont trouvé un accord pour le prêt de Malang Sarr. Le club monégasque n'a plus qu'à se mettre d'accord avec le joueur.

Malang Sarr devrait faire son retour en Ligue 1. Selon les informations de The Athletic, Chelsea et Monaco se sont mis d'accord verbalement pour que le défenseur français soit prêté avec une option d'achat obligatoire de 15 millions d'euros si certaines conditions sont remplies (comme le nombre de matches joués par Sarr).

The Athletic précise qu'il reste quelques détails à régler pour finaliser le prêt. Malang Sarr est attendu à Monaco dans les prochaines 48 heures et signera un contrat de cinq ans pour anticiper l'option d'achat obligatoire.

Né et formé à Nice, Sarr a rejoint Chelsea à l'été 2020 mais a été immédiatement prêté au FC Porto mais ne s'y est pas imposé, ne jouant que huit matches en championnat portugais. La saison dernière, il n'est pas parvenu à convaincre Thomas Tuchel à Chelsea et n'a fait que huit apparitions en Premier League.

Ce week-end, à l'occasion de la première journée de Premier League, Sarr ne faisait pas partie des 20 joueurs convoqués pour le match de Chelsea à Everton.

Avec le recrutement de Kalidou Koulibaly et le fait que Chelsea tente de recruter deux autres défenseurs (Marc Cucurella et Wesley Fofana), Sarr sait qu'il n'aura pas beaucoup de temps de jeu cette saison avec les Blues et espère relancer sa carrière à Monaco.