OFFICIEL - Le FC Barcelone limoge Quique Setién

Il n'aura tenu que huit mois. Arrivé en lieu et place d'Ernesto Valverde, Quique Setién n'a pas fait de miracles sur le banc du et prend la porte, trois jours après l'élimination humiliante contre le (2-8).

Arrivé en Catalogne avec un précepte de jeu qui semblait coller à la mentalité des Blaugrana, le technicien espagnol n'a jamais pu imposer sa patte comme il l'aurait souhaité. Il y a bien eu quelques éclais par moment, notamment avec cette volonté de passer en 4-4-2 avec Messi comme meneur et le duo Griezmann - Suarez en attaque mais la déroute bavaroise ainsi que la perdue au profit du ont eu raison de l'ancien du . Tous les maux catalans ne lui incombent pas mais Setién se savait sur la sellette dès sa prise de fonction.

Il part avec un blian positif dans les faits avec seize victoires en 25 matches mais des résultats en trompe-l'oeil. Le départ de Setién n'est que le premier d'une longue série. Comme annoncé depuis des heures, pratiquement tout l'effectif du Barça est sur le marché et le futur d'Eric Abidal et Josep Maria Bartomeu sont encore en suspens.

Une chose est sûre, l'annonce du futur coach blaugrana ne devrait pas tarder même si le nom de Ronald Koeman se dégage. Dans son communiqué, le Barcelone assure que "le nouvel entraîneur sera annoncé dans les prochains jours dans le cadre d'une vaste restructuration de la première équipe." La révolution catalane ne fait que commencer.

❗ Quique Setién no longer first team coach.

The new coach will be announced in the coming days as part of a wide ranging restructuring of the first team.