OFFICIEL : Le Barça cède Moriba au RB Leipzig

C'est officiel : Accord trouvé par le Barça avec le RB Leipzig pour le transfert d'Ilaix Moriba.

C'était dans l'air ces derniers jours, c'est enfin officiel. Le FC Barcelone et le RB Leipzig ont trouvé un accord concernant le transfert du jeune prodige Ilaix Moriba contre un chèque de 16 millions d'euros, plus 6 millions en bonus variables.

Dans le cadre de cet accord annoncé par le Barça ce lundi soir - lors du dernier jour du mercato estival - le FC Barcelone se réserve 10% en cas d'une éventuielle cession du joueur dans le futur.

Un prodige de 18 ans à Leipzig

"Le FC Barcelone remercie publiquement Ilaix Moriba pour son engagement et son implication et lui souhaite bonne chance pour la suite", écrit ainsi la formation Blaugrana dans sa note communiquée au public et aiux médias.

Arrivé au Barça en 2010, Ilaix Moriba a débuté en équipe première la saison dernière, à tout juste 18 ans. C'était contre Cornella en Coupe du Roi.

En tout et pour tout, Moriba a évolué à 18 reprises sous la vareuse du Barça en équipe première, lors de la dernière saison.

Moriba compte ainsi 14 rencontres avec le Barça en Liga, 3 en Coupe du Roi et un match, en Ligue des Champions.

Niveau palmarès, le joueur compte une Coupe du Roi à son actif. Avec le Barça, il a inscrit 1 but (contre Osasuna) et offert 2 offrandes.