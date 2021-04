L'UEFA et la Premier League condamnent le projet de Superligue

L'UEFA a envoyé un message clair à l'attention des clubs anglais, italiens et espagnols désireux de créer une Superligue européenne.

La Premier League a réagi aux projets de création d'une Super League européenne, les qualifiant de contraire au principe de compétition et suggérant qu'ils portent atteinte à l'intégrité du sport.

L'UEFA s'est jointe à elle pour dénoncer cette proposition, qui menace la structure même du jeu. Et ce alors-même que la nouvelle formule de la Ligue des champions devait être validée ce lundi.

Dans un communiqué, la Premier League a déclaré : "La Premier League condamne toute proposition qui s'attaque aux principes de concurrence ouverte et de mérite sportif qui sont au cœur de la pyramide du football national et européen.

"Les fans de n'importe quel club en Angleterre et en Europe peuvent actuellement rêver que leur équipe puisse grimper au sommet et jouer contre les meilleurs. Nous pensons que le concept d'une Superligue européenne détruirait ce rêve.

"La Premier League est fière de gérer une compétition de football compétitive et attrayante qui en a fait le championnat le plus regardé au monde. Notre succès nous a permis d'apporter une contribution financière inégalée à la pyramide du football national.

"Une Superligue européenne nuira à l'attrait du jeu dans son ensemble et aura un impact très négatif sur les perspectives immédiates et futures de la Premier League et de ses clubs membres, ainsi que sur tous les acteurs du football qui comptent sur notre financement et notre solidarité pour prospérer.

"Nous travaillerons avec les fans, la FA, l'EFL, la PFA et la LMA, ainsi que d'autres parties prenantes, dans le pays et à l'étranger, pour défendre l'intégrité et les perspectives d'avenir du football anglais dans le meilleur intérêt du jeu."

L'UEFA a également condamné le projet. Dans une déclaration, l'institution européenne n'a pas été tendre : "L'UEFA, la Fédération anglaise de football et la Premier League, la Fédération royale espagnole de football (RFEF), LaLiga, la Fédération italienne de football (FIGC) et la Lega Serie A ont appris que quelques clubs anglais, espagnols et italiens pourraient avoir l'intention d'annoncer la création d'une Superligue fermée.



"Si cela devait se produire, nous souhaitons réaffirmer que nous resterons unis dans nos efforts pour stopper ce projet cynique, un projet fondé sur l'intérêt personnel de quelques clubs à un moment où la société a plus que jamais besoin de solidarité.



"Nous envisagerons toutes les mesures à notre disposition, à tous les niveaux, tant judiciaires que sportifs, afin d'empêcher que cela ne se produise. Le football est basé sur des compétitions ouvertes et le mérite sportif ; il ne peut en être autrement.



"Comme annoncé précédemment par la FIFA et les six fédérations, les clubs concernés seront interdits de participation à toute autre compétition au niveau national, européen ou mondial, et leurs joueurs pourraient se voir refuser la possibilité de représenter leur équipe nationale.



"Nous remercions les clubs des autres pays, en particulier les clubs français et allemands, qui ont refusé de s'engager dans cette voie. Nous appelons tous les amoureux du football, supporters et politiciens, à nous rejoindre pour lutter contre un tel projet s'il venait à être annoncé. Cet intérêt personnel persistant de quelques-uns dure depuis trop longtemps. Trop, c'est trop."

L'article continue ci-dessous

Selon un rapport du Sunday Times, un groupe de clubs dissidents souhaite créer une Superligue européenne autonome qui ferait concurrence à la Ligue des champions.

Les rapports français ajoutent que ces clubs viennent d'Angleterre, d'Italie et d'Espagne, les clubs français et allemands refusant de donner leur accord. Ces informations semblent avoir été vérifiées par la déclaration de l'UEFA.

Néanmoins, l'UEFA a l'intention de présenter sa proposition de Ligue des champions "modèle suisse" à l'ECA (Association européenne des clubs) lundi, et le visage du football européen pourrait être modifié à jamais s'il n'est pas approuvé.