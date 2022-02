OFFICIEL : La finale de la Ligue des champions à Paris

L'UEFA a annoncé que la finale de la Ligue des champions 2022 serait déplacée au Stade de France à Paris à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et que la Gazprom Arena de Saint-Pétersbourg ne serait plus l'hôte de la rencontre. Les tensions politiques en Europe de l'Est ont contraint l'instance dirigeante du continent à prendre des mesures décisives. Une réunion extraordinaire s'est tenue jeudi sous la présidence du président de l'association, Aleksander Ceferin.

Au cours de ces discussions, il a été décidé que la Russie ne serait plus autorisée à organiser un événement majeur, et que la compétition tant attendue, qui devait avoir lieu le 28 mai, se déroulerait désormais dans la capitale française. L'UEFA a justifié sa décision dans un communiqué ce vendredi matin : "Le Comité exécutif de l'UEFA a tenu aujourd'hui une réunion extraordinaire suite à la grave escalade de la situation sécuritaire en Europe".

L'UEFA sanctionne la Russie

"Le Comité exécutif de l'UEFA a décidé de déplacer la finale de l'UEFA Men's Champions League 2021/22 de Saint-Pétersbourg au Stade de France à Saint-Denis. Le match se jouera comme initialement prévu le samedi 28 mai à 21h00 CET. L'UEFA souhaite exprimer ses remerciements et sa reconnaissance au président de la République française Emmanuel Macron pour son soutien personnel et son engagement pour que le match le plus prestigieux du football de clubs européen soit déplacé en France en cette période de crise sans précédent. Avec le gouvernement français, l'UEFA soutiendra pleinement les efforts multipartites pour assurer la fourniture de secours aux joueurs de football et à leurs familles en Ukraine, qui sont confrontés à des souffrances humaines terribles, à la destruction et au déplacement", a ajouté l'instance européenne.

Conflit Ukraine-Russe : Des sélections refusent de jouer en Russie

"Lors de la réunion d'aujourd'hui, le Comité exécutif de l'UEFA a également décidé que les clubs et équipes nationales russes et ukrainiens participant aux compétitions de l'UEFA devront jouer leurs matches à domicile dans des lieux neutres jusqu'à nouvel ordre. Le Comité exécutif de l'UEFA a en outre décidé de rester en veille pour convoquer d'autres réunions extraordinaires, sur une base régulière et continue si nécessaire, afin de réévaluer la situation juridique et factuelle à mesure qu'elle évolue et d'adopter d'autres décisions si nécessaire", a conclu l'UEFA.

Première finale à Paris depuis 2006

L'UEFA avait été sous pression pour prendre des mesures décisives contre la Russie, avec une lettre envoyée par des politiciens de l'UE qui disait : "Nous vous demandons de ne plus considérer Saint-Pétersbourg et d'autres villes russes comme des sites pour des compétitions internationales de football et de choisir, dans un premier temps et de toute urgence, un autre site pour la finale de la Ligue des champions le 28 mai 2022. En outre, nous vous appelons à convoquer une réunion spéciale du Comité exécutif de l'UEFA, à mettre fin à la coopération avec Gazprom en tant que sponsor de l'UEFA et à envisager des sanctions contre les responsables russes individuels qui sont complices de la violation du droit international."

L'article continue ci-dessous

Schalke 04 retire le sponsor russe de son maillot

Saint-Pétersbourg ne jouera plus aucun rôle dans les compétitions de la Ligue des champions, tandis que les clubs russes et ukrainiens, ainsi que leurs équipes nationales respectives, devront désormais se présenter sur le terrain dans des lieux neutres lors des compétitions de l'UEFA. La France sera au centre de l'attention lors de la remise du prestigieux trophée à la fin du mois de mai - les clubs de Manchester City, du Paris Saint-Germain, du Bayern Munich et de Chelsea étant toujours en course pour ce prix - et accueillera une finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2006, lorsque le FC Barcelone avait battu Arsenal 2-1.