Conflit Ukraine-Russe : Des sélections refusent de jouer en Russie

Dans moins d’un mois, la Russie dispute les barrages du Mondial. C’est ce qui était en tous les cas prévu avant que n’éclate le conflit entre cette nation et l’Ukraine. L’invasion des Russes dans le territoire du voisin, ce jeudi, risque de changer la donne.

L’UEFA devrait se prononcer vendredi sur le sort de la sélection, mais aussi des clubs russes qui sont engagés dans les compétitions européennes. D’ici là, tous les scénarios semblent envisageables, comme celui qui verrait les instances continentales prononcer une exclusion de tous les représentants russes de ses différentes continentales et aussi celles de la FIFA.

Le déplacement à Moscou jugé trop risqué

Dans cette étape qui mène au Qatar, la Russie va devoir défier successivement la Pologne, puis le vainqueur du match entre la République Tchèque et la Suède. Deux rendez-vous qui étaient programmés à domicile. Il apparait toutefois aujourd’hui hypothétique que ces rencontres se disputent en terre russe. Une inversion des affiches pourrait être une solution intéressante à étudier.

Les trois nations citées viennent de publier un communiqué dans lequel ils demandent à ne pas jouer en Russie. Et elles mettent la pression sur la FIFA pour qu’elle leur évite ce déplacement risqué. « L'escalade militaire que nous observons entraîne de graves conséquences et une sécurité considérablement réduite pour nos sélections nationales et les délégations officielles ».

Les Suédois avaient été les premiers à se prononcer sur le sujet. Par l’intermédiaire de son porte-parole, Karl-Erik Nilsson, la fédération a indiqué qu’il était inenvisageable de faire le déplacement chez le voisin nordique. « Telle que la situation se présente aujourd'hui, il n'y a absolument aucune envie de jouer un match de football en Russie », a-t-il déclaré.