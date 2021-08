OFFICIEL - Joshua Kimmich prolonge jusqu'en 2025 au Bayern Munich

La star du Bayern Munich a officiellement prolongé de trois ans ce lundi matin. Il est désormais lié au Champion d'Allemagne jusqu'en 2025.

La star du Bayern Munich, Joshua Kimmich, a signé un nouveau contrat de quatre ans à l'Allianz Arena. L'Allemand avait initialement rejoint le Bayern Munich en provenance du RB Leipzig à l'adolescence en 2015, et s'est depuis imposé comme l'un des meilleurs milieux de terrain d'Europe ces dernières saisons.

Le joueur de 26 ans venait d'entrer dans les deux dernières années de son contrat précédent, mais les champions de Bundesliga ont décidé de le lier à de nouvelles conditions qui le verront rester sur place au moins jusqu'en 2025. Le principal intéressé a exprimé sa joie après l'annonce sur le site officiel du club, fier.

"Pas encore à la fin de mon développement ici"

"La raison la plus importante de ma prolongation de contrat est qu'ici, au FC Bayern, je peux profiter de ma passion tous les jours. J'ai une équipe avec laquelle je peux tout accomplir, et beaucoup de mes coéquipiers sont devenus de vrais amis. C'est pourquoi j'ai commencé à jouer au football : parce que ça devait être amusant".

"Je ne me vois pas encore à la fin de mon développement ici et je suis convaincu que beaucoup de choses sont possibles au FC Bayern dans les prochaines années. De plus, ma famille se sent très à l'aise ici. Munich est devenue une deuxième maison. La combinaison que nous avons ici ne peut être trouvée nulle part dans le monde".





Le directeur sportif du Bayern, Hasan Salihamidzic, a ajouté : "Avec cette prolongation de contrat, le FC Bayern envoie un signal clair à la fois en interne et en externe. Nous voulons compter sur nos meilleurs joueurs sur le long terme. Joshua Kimmich développera sa grande qualité de joueur de premier plan au FC Bayern dans les prochaines années et entrera dans l'histoire. C'est un footballeur de classe mondiale avec une mentalité exceptionnelle et, en tant que professionnel et personne".

Joashua Kimmich a disputé 264 matchs toutes compétitions confondues pour le Bayern à ce jour, sa dernière sortie étant une victoire 3-2 à domicile contre Cologne dimanche. L'international allemand a également enregistré 30 buts et 73 passes décisives tout en aidant le club à remporter 17 trophées, dont six titres de champion et une Ligue des champions. Un palmarès à la hauteur des qualités du joueur, lequel a tout pour rester l'un des meilleurs à son poste pendant les prochaines années.