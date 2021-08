Juve - Ronaldo sur le banc, Nedved assure qu'il va rester

L'attaquant portugais n'a pas été titularisé par Max Allegri pour le premier match de la saison de Serie A contre l'Udinese.

Le vice-président de la Juventus Pavel Nedved insiste sur le fait que l'avenir de Cristiano Ronaldo reste à Turin, même si la star a commencé la saison de Serie A sur le banc.

L'absence du Portugais était la surprise dans le XI de départ d'Allegri ce dimanche, alors que la Juventus tente de se relancer à la conquête du Scudetto. Pourtant, malgré les rumeurs qui l'associent à un départ, Nedved a affirmé que sa décision était purement liée au football.

"Nous ne devons pas essayer de créer des histoires sensationnelles là où il n'y en a pas, a déclaré le Tchèque à DAZN avant le coup d'envoi. C'était une décision partagée avec le joueur. En début de saison, il n'est naturellement pas au mieux de sa forme.

"L'entraîneur essaie d'utiliser la meilleure composition en ce moment, par exemple Chiellini est aussi sur le banc aujourd'hui. Les décisions ont été prises pour être le plus compétitif aujourd'hui."

Ronaldo s'est révélé être un joueur clé pour la Juventus depuis qu'il a rejoint le club en provenance du Real Madrid en 2018, menant le club à la couronne de Serie A lors de ses deux premières saisons.

La Juve n'a pas été à la hauteur tant au niveau national qu'européen en 2021-22, cependant, et avec moins de 12 mois restant sur son contrat, il y a de nombreuses spéculations selon lesquelles le vétéran pourrait partir, avec les anciens clubs Manchester United et Real Madrid et même un partenariat étonnant avec Lionel Messi au Paris Saint-Germain mentionnés comme des possibilités.

De leur côté, les Bianconeri ne sont pas intéressés à discuter d'une vente, et Nedved se joint à l'entraîneur Massimiliano Allegri pour assurer que Ronaldo n'a pas l'intention de partir cet été.

"Ronaldo est un atout supplémentaire pour nous, car il garantit un grand nombre de buts, a déclaré Allegri aux journalistes avant le choc contre l'Udinese. Évidemment, nous devons aussi travailler en équipe pour tirer le meilleur d'un individu.

"Il s'est toujours bien entraîné, je n'ai lu que les ragots dans les journaux. Il ne nous a jamais dit qu'il voulait partir. Ronaldo m'a dit qu'il restait à la Juventus."