OFFICIEL - Gianluigi Buffon quitte le PSG

Gianluigi Buffon ne portera plus la tunique du PSG. Son départ a été officialisé par le club.

Gianluigi Buffon ne sera resté qu'une seule saison au PSG. À 41 ans, et alors qu'il se voyait bien conclure en beauté dans la capitale française, le dernier rempart italien a été poussé vers la sortie. Il n'a pas eu la prolongation de contrat de la part des responsables franciliens. Ou, plus précisément, pas dans des conditions qu'il espérait.

Sur son site officiel, le PSG a officialisé cette nouvelle ce mercredi. Le club de la capitale a remercié le gardien italien pour les services rendus durant son court passage au Parc des Princes, en lui souhaitant bonne continuation pour le futur.

Il ne compte pas prendre sa retraite

Et, il y aura bien une suite pour le champion du monde 2006. Malgré son âge avancé, il apparait, selon les informations de Goal , que le chevronné portier n'a nullement l'intention de raccrocher les gants. Il se voit bien relever un dernier challenge avant de penser à la retraite.

Pour rappel, Buffon était arrivé à Paris l'été dernier après un long et brillant parcours à la . Avec les champions de , il espérait atteindre son objectif personnel, qui était la conquête de la Ligue des Champions. Mais, ce rêve s'est vite évaporé, puisque lui et ses partenaires ont été sortis dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions par Manchester United.

Buffon n'est pas étranger à cette sortie de route prématurée. Lors du match retour face aux Red Devils, il a été très décevant, commettant notamment une énorme erreur sur le deuxième but mancunien (3-1). Cet impair a symbolisé un peu sa deuxième partie de saison avec le PSG. Loin du niveau qu'il affichait lors de ses meilleures années turinoises, il s'est même doublement troué lors du dernier match de championnat contre Reims, qui était pourtant sans enjeu.

N'étant pas de ceux qui baissent les bras dans la difficulté, le gardien transalpin se voyait bien continuer avec Paris au moins un an de plus. Il en avait d'ailleurs émis le désir au cœur de l'hiver. Manifestement, on ne lui en a pas offert la possibilité. Soucieux de pouvoir compter sur un gardien compétitif, voire de mettre Alphonse Areola dans des conditions optimales pour performer, ses dirigeants en ont décidé autrement et lui ont indiqué la porte de la sortie. Un dénouement peu glorieux pour ce grand champion, mais qui répond malheureusement aux dures lois du football et aux exigences qui règnent au plus haut niveau.

Même si la fin de son aventure parisienne est difficile, Buffon est tout sauf rancunier. En témoigne le message qu'il a posté sur son compte Instagram peu après que la nouvelle de son départ ait été rendue publique. "Allez Paris ! Merci et bonne chance pour tout ! Je repars enrichi et satisfait par une expérience qui sans doute m'a amélioré et m'a fait croître. Aujourd'hui se termine mon aventure hors de l'Italie : le Paris Saint-Germain m'a proposé de renouveler mon contrat mais je ne me suis pas senti d'accepter, poussé par le désir d'affronter des nouvelles expériences... " Une réaction très classe et qui correspond bien au personnage.