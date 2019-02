PSG, Gianluigi Buffon veut rester : "J'espère signer la prolongation"

Le gardien du PSG compte activer son option d'un an supplémentaire si le club de la capitale souhaite également le conserver.

Gianluigi Buffon sera vraisemblablement titulaire ce soir en Ligue des champions à Old Trafford. Arrivé l'été dernier libre de tout contrat après son départ de la Juventus, le mythique portier italien a signé un contrat d'un an avec le Paris Saint-Germain avec une seconde année en option. Plus les jours passent et plus la tendance semble à la prolongation pour le champion du monde 2006 qui alterne dans les buts avec Alphonse Aréola.

Sa relation avec l'international français est au beau fixe, son rôle de gardien parfois titulaire et parfois remplaçant aussi. Tout roule pour Gianluigi Buffon qui espère toujours remporter pour la première fois de sa carrière la Ligue des champions. Dans une interview accordée à The Telegraph, le gardien italien a indiqué vouloir prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain mais seulement si le club de la capitale est sur la même longueur d'onde.

"Le PSG c'était une bonne surprise"

L'article continue ci-dessous

"Il y a une option pour un an de plus. Et j’espère signer la prolongation. Je pense que lorsque, dans un contrat, vous avez le choix pour un an, il est très important que les deux parties soient satisfaites. Je suis satisfait et j’espère rester, car je sais que l’équipe et moi-même pouvons continuer à grandir l’année de prochaine", a indiqué Gianluigi Buffon dont la prolongation de contrat ne fait plus l'ombre d'un doute depuis quelques semaines.

L'ancien gardien de la Juventus rêve encore et toujours de remporter la Ligue des champions, le seul trophée majeur qui lui échappe encore : "Pour moi, la Ligue des champions sera toujours le plus haut niveau, le meilleur tournoi dans lequel jouer. Je vous remercie pour toute l’émotion que m’a apportée la Ligue des champions. Mais j’espère avoir une autre chance de gagner, car ce serait la fin parfaite de ma carrière".

"Il m’a fallu trois ou quatre mois pour me préparer à arrêter. À ce moment-là, je pensais que la vie allait être différente et je devais accepter cela. J’aime jouer au plus haut niveau ou pas du tout. Jamais je n’aurais pensé que le Paris Saint-Germain me demanderait de continuer. Pour moi, c’était dommage d’arrêter. Quand le PSG m’a appelé, c’était une bonne surprise, mais j’étais sûr de vouloir jouer à nouveau. Je suis ici et la vie m’a ordonné de continuer, a décidé de continuer, alors je l’ai fait", a conclu Gianluigi Buffon concernant son choix de rejoindre Paris.