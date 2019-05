Officiel - Diego Godin confirme qu'il va quitter l'Atlético Madrid

Le défenseur central uruguayen a indiqué ce mercredi qu'il ne prolongerait pas l'aventure avec les Colchoneros. Il est annoncé du côté de l'Inter.

Diego Godin a confirmé ce mercredi qu'il quitterait l' à la fin de la saison. Il a en fait l'annonce lors d'une conférence de presse spéciale. Son contrat arrive à son terme le 30 juin prochain et il sera libre de s'engager où il le souhaite.

"L'Atleti a été ma famille, mon club et ma maison, a indiqué très ému le défenseur central uruguayen de 33 ans. Il est très difficile de dire au revoir. J'ai passé un temps merveilleux ici et je voulais vous remercier tous."

"La plus belle phase de ma carrière et de ma vie touche à sa fin. Je suis fier de faire partie de l'histoire de ce club. J'en suis très reconnaissant", a ainsi expliqué celui qui a rejoint l'Atlético en 2010 et a remporté avec la formation madrilène la en 2014.

Reste à savoir désormais où Diego Godin poursuivra sa carrière. Depuis plusieurs semaines déjà, la presse italienne annonce qu'il rejoindra l' mais lors de sa prise de parole, l'ancien joueur de n'a pas affirmé qu'il serait un membre des Nerazzurri la saison prochaine.