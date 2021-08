OFFICIEL – Chiellini prolonge l'aventure à la Juventus

Après avoir rencontré ses dirigeants ce matin, Giorgio Chiellini a prolongé son contrat à la Juventus jusqu'en 2023.

Quelle journée pour Chiellini ! En fin de contrat depuis le mois de juin, il a rencontré ce matin les dirigeants de la Juventus pour discuter de son avenir. Et en fin d'après-midi, le club turinois a officialisé le nouveau contrat de son emblématique capitaine jusqu'en 2023. Une prolongation évidente tant le défenseur a été déterminant lors de la victoire de l'Italie à l'Euro 2021.

La Juventus avait d'ailleurs décidé de laisser le joueur savourer son triomphe européen puis ses vacances avant d'entamer les négociations sur son contrat. Un accord verbal avait été rapidement trouvé et dévoilé par Andrea Agnelli, le président du club, lors de la présentation officielle de Massimiliano Allegri.

Avec cette prolongation, Giorgio Chiellini montre sa volonté de poursuivre sa carrière au niveau international avec en point de mire, la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Sur les réseaux sociaux, Chiellini a partagé sa joie de continuer à la Juve : « Il y a encore de nombreuses pages à écrire. »

📃✍️ Ci sono ancora pagine di storia bianconera da scrivere. Insieme. Fino alla fine. ⚪⚫#Chiellini2023 pic.twitter.com/AEtDcHoXlU — Giorgio Chiellini (@chiellini) August 2, 2021

Chiellini a ensuite accordé une interview à la chaîne officielle de la Juventus : « Avoir passé la majeure partie de ma vie me fait prendre conscience que je ne suis plus tout jeune. Je suis heureux de cette prolongation. Cela peut sembler une formalité mais c'est une étape importante dans ma vie. Je suis arrivé à la Juve à un peu plus de dix-huit ans et maintenant je suis un père de famille et j'ai conscience que je dois savourer les derniers moments de ma carrière. J'espère aider l'équipe à gagner de nombreux titres. C'est ça le plus important. »

« Prolonger à la Juve était une évidence quand j'ai constaté que je pouvais encore jouer au haut niveau et que mon corps me le permettait. Et j'avais envie de continuer avec la Juve car notre relation est unique. Je n'ai jamais douté de mon avenir ici. J'ai discuté avec Allegri et je lui ai dit en plaisantant que j'allais retourner à Livourne. Je suis très content qu'il soit de nouveau l'entraîneur de la Juve. Il m'a tant apporté. Il est la bonne personne pour remettre la Juve sur de bons rails et créer un nouveau cycle. Sur et en dehors du terrain », a-t-il ajouté.

Allegri devra tout même ménager les efforts de son capitaine qui fêtera ses 37 ans le 14 août prochain. La Juve ne devra pas reproduire les erreurs de certains clubs avec leurs vieilles gloires. Chiellini ne doit en aucun cas devenir un problème pour la Juve.

L'entraîneur de la Juve le sait mais il a insisté en personne pour que Chiellini reste à la Juve. Selon lui, Chiellini a encore beaucoup a donné. Ce soir à Turin, tout le monde est heureux.

Traduction et adaptation par Xavier Béal