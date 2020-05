Odriozola : "Je veux réussir au Real Madrid"

Le défenseur du Real Madrid Alvaro Odriozola - actuellement prêté au Bayern Munich - a laissé entendre qu'il était prêt à rejoindre Séville cet été.

Odriozola a rejoint le Bayern pour un prêt pour le reste de la saison en janvier. La semaine dernière, un reportage dans Sport 1 en avait indiqué que le Bayern n'avait pas l'intention de rendre le prêt du défenseur basque permanent.

Aucun cas positif au Covid-19 au Barça

L'article continue ci-dessous

"Je reviendrai à Madrid cet été, faire partie du club et être ici au Bayern me fait me sentir privilégié", a déclaré Odriozola à El Chiringuito.

Plus d'équipes

«Zidane est un grand entraîneur et une personne formidable, il ne voulait pas que je quitte Madrid (en janvier) mais il comprenait mes raisons."

«L'un de mes rêves est de réussir à Madrid. J'aime vraiment rêver. J'ai réalisé presque tous mes rêves et parmi ceux qu'il me reste à réussir à Madrid. «Des rumeurs selon lesquelles je rejoindrais Séville? Séville est un super club et leur hymne me donne la chair de poule! Mais en ce moment, le Bayern est ma priorité. »,a ajouté le latéral.