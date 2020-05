Aucun cas positif au Covid-19 au Barça

Tous les joueurs du FC Barcelone ont passé des tests. Aucun d’eux n’a été diagnostiqué positif au coronavirus.

Bonne nouvelle pour le et tous ses admirateurs. L’ensemble de l’effectif professionnel vient d’être testé au coronavirus et aucun d’eux n’a été diagnostiqué positif au coronavirus. C’est ce que rapporte la radio espagnole RAC 1.

Les Blaugrana vont donc pouvoir reprendre l’entrainement ce vendredi. Ça se fera certainement par groupes réduits et en respectant les consignes sanitaires pour éviter des infections.

Des séances individuelles à partir de vendredi

Fran Soto, le préparateur physique des champions d’ , entend mettre l'accent sur la qualité des séances plutôt que sur leur quantité. Et pour "ne pas dupliquer le travail et profiter du temps passé dans la ville sportive pour donner plus de spécificité à l'entraînement".

La dernière séance collective des Barcelonais remonte au 26 mars, juste avant l’interruption de la compétition. Quarante-cinq jours se sont écoulés depuis lors, donc "une réadaptation des structures ligamentaires, articulaires, musculaires et tendineuses doit être effectuée" a ajouté Soto, indiquant que la reprise doit se faire "individuellement pour que dans un premier temps on parvient à les remettre en forme et réactiver les capacités motrices spécifiques du football".

Aucune décision n’a encore été prise pour la suite du championnat espagnol. Cela étant, la tendance est clairement à une reprise et les décideurs militent pour un retour sur les terrains comme c’est le cas en .