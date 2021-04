"Nous devons vivre avec" - Tuchel n'est pas satisfait du match nul contre le Real Madrid

Les Blues ont inscrit un but à l'extérieur mais pourraient finalement regretter de ne pas avoir été plus efficace durant les 20 premières minutes.

Thomas Tuchel a été déçu par le résultat 1-1 de Chelsea lors du match aller de la demi-finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid mardi. Malgré l'éloge de son "courage" pour commencer brillamment au stade Alfredo Di Stefano, l'entraîneur allemand a insisté sur le fait que les Blues auraient pu marquer beaucoup plus que la simple ouverture du score de Christian Pulisic étant donné la pression qu'ils ont exercée au début.

Timo Werner était responsable de l'occasion manquée la plus frustrante lorsqu'il a tiré à bout portant sur le gardien Thibaut Courtois dans les 10 premières minutes. Thomas Tuchel a déclaré que Chelsea aurait pu terminer le match et peut-être même toute la demi-finale au cours de la première demi-heure. "Nous avons très bien commencé le match, avec beaucoup de courage et de qualité", a déclaré l'entraîneur de Chelsea, Tuchel, à BT Sport.

"Nous méritions de gagner la première mi-temps, nous avons eu des occasions. Malheureusement, ils ont marqué sur coup de pied arrêté et ils n'avaient rien d'autre, nous n'avons concédé aucune occasion. C'était un score décevant à la mi-temps. Nous avons dû rester calmes et ne pas perdre confiance. La seconde mi-temps a été très tactique, on sentait que nous étions un peu fatigués. Nous n'avons eu que quelques jours pour nous remettre d'un autre match difficile", a ajouté l'Allemand.

Un tir cadré, un but

"Nous devons vivre avec 1-1. Le but était bien mérité et nous aurions dû en marquer au moins un de plus", a résumé Thomas Tuchel. Le Real Madrid n'a eu qu'un seul tir cadré par rapport aux cinq tirs cadrés par Chelsea. Cependant, cette seule frappe pour les Merengue a suffi pour marquer le but de l'égalisation, Karim Benzema battant Edouard Mendy à bout portant d'une très belle volée au niveau du point de penalty.

Contre une équipe avec le talent du Real Madrid, Tuchel a expliqué qu'il est crucial d'obtenir un avantage sur plusieurs buts pour éviter d'écraser des concessions contre le cours du jeu. En effet, Chelsea a payé mardi leur gaspillage devant la cage adverse. "Nous avons un but concédé plus ou moins à partir de rien et cela peut toujours arriver avec de la qualité individuelle", a déclaré le manager allemand.

Il a ajouté à BBC Radio 5: "J'ai le sentiment que nous aurions dû gagner la première mi-temps et que nous méritions de gagner la première mi-temps et nous aurions peut-être pu décider de ce match dans la première demi-heure alors que nous jouions si fort". Thomas Tuchel va devoir digérer sa déception et se reconcentrer sur le championnat avant le match retour mercredi prochain à Stamford Bridge contre le Real Madrid.