Norvège-Angleterre 0-3, l'Angleterre en demies après un succès éclatant

L'Angleterre file dans le dernier carré du Mondial féminin après un succès probant face à la Norvège en quarts, au Havre ce jeudi.

Les Anglaises ont démarré pied au plancher avec un but dès la 3e minute quand Bronze centre pour Ellen White qui ne peut reprendre. Scott est à l'affût cependant et ne laisse aucune chance à Hjelmseth pour le 1-0.

Les Anglaises enfonceront le clou peu avant le repos. Sur un contre, la très inspirée Bronze trouve Nikita Parris dans la profondeur. Cette dernière peut sereinement servir Ellen White, dans l'axe, qui n'a plus qu'à marquer le deuxième but anglais.

Au repos, le constat est clair : cette équipe anglaise est beaucoup trop forte pour son homologue norvégienne. Constat qui se vérifiera à nouveau lors du second acte avec un but de Lucy Bronze suite à une combinaison inspirée sur coup franc peu avant l'heure de jeu

Ce n'est pas fini pour des Norvégiennes dépassées par les évènements, puisque l' obtiendra un pénalty à dix minutes du terme. Pénalty raté néanmoins, Parris voyant sa frappe repoussée par Hjelmseth.

Plus rien ne sera marqué dans cette partie et l'Angleterre, en plus de se qualifier, a envoyé un message grâce à cette prestation maîtrisée