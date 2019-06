Megan Rapinoe revient sur son conflit avec Donald Trump : "Je ne suis absolument pas déstabilisée"

Avant d'affronter les Bleues, la capitaine américaine est revenue sur sa décision de ne pas se rendre à la Maison Blanche en cas de victoire finale.

Avant de débuter la conférence de presse à la veille de /États-Unis, en quart de finale de la , Megan Rapinoe est revenue sur ses récentes déclarations contre le président de son pays, Donald Trump. La capitaine américaine a ainsi de nouveau affirmé qu'elle n'irait pas à la Maison Blanche en cas du succès final, en raison de ses valeurs opposées à celles du 45e chef d'état de l'histoire des États-Unis.

Here's Rapinoe's full statement to begin today's press conference #FIFAWWC pic.twitter.com/fhc1rgrX1p — Seth Vertelney (@svertelney) 27 juin 2019

La championne du monde 2005 a indiqué dans sa déclaration préliminaire qu'elle encourageait ses coéquipières à réfléchir sur l'opportunité de rendre visite au président élu en novembre 2016 si son équipe venait à conserver son titre.

Diacre : "On va affronter la meilleure équipe du monde"

La polémique a pris de l'ampleur de l'autre côté de l'Atlantique, avec la réponse de Donald Trump qui n'apprécie pas son mutisme face à l'hymne américain. Megan Rapinoe n'est pas perturbée par ce contexte si particulier. "Non je ne suis vraiment pas inquiète pour ce genre de déstabilisation, tout le monde sait qui je suis. J’ai simplement fait un commentaire de plus."

Jill Ellis : "Nous soutenons tous Megan"

En tout cas, la capitaine de cette sélection américaine a le soutien de sa sélectionneure, Jill Ellis. "Cette équipe a une grande force de concentration, nous soutenons tous Megan et pour nos joueuses il y a seulement un seul objectif. Tout ce qui se passe à côté ne nous déstabilise pas.Il y a beaucoup d’enthousiasme par rapport à ce match."

Concernant la rencontre, Megan Rapinoe est impatiente de défier les Bleues au Parc des Princes. "Tous les billets ont été vendus, on se rapproche de ce match qui ce sera un grand rendez-vous, nous allons jouer contre le pays hôte et pour moi c’est la raison pour laquelle on joue tous ces matches amicaux, pour pouvoir vivre ce genre de moments."