Nice : La mise au point d'Andy Delort sur l'OM

Avant de signer à l'OGC Nice, l'attaquant algérien avait déclaré sa flamme à l'Olympique de Marseille.

Andy Delort a réussi ses débuts avec l'OGC Nice en adressant une passe décisive à Amine Gouiri le week-end dernier face à Nantes. L'international algérien a rejoint les Aiglons en fin de mercato, mais il était également dans le viseur de l'OM, un club qu'il a confié apprécier particulièrement par le passé. Dans une interview accordée à Nice Matin, Andy Delort a voulu mettre les choses au clair concernant sa déclaration d'amour envers l'Olympique de Marseille.

"Je vais mettre les choses au clair et rectifier certaines choses. J’ai dit ça car mon père était fan de l’OM quand j’étais petit. Il suivait ce club dans les années 90 et m’a souvent amené avec lui au stade. Aujourd’hui, ça n’a plus rien à voir, je suis un joueur professionnel, je joue en Ligue 1 contre eux. Pour en finir avec ce débat, je suis très fier de porter le maillot du Gym, je suis bien là", a expliqué l'avant-centre de l'OGC Nice.

Andy Delort est confiant sur la complémentarité de son trio avec Kasper Dolberg et Amine Gouiri : "Avec Dolberg, je ne parle pas un mot d'anglais mais on se comprend sur le terrain. Chacun a son caractère, c'est la vie. C'est un beau joueur. Franchement, les deux de devant (Gouiri et Dolberg) sont des putains de joueurs, très talentueux. Il y a moyen de faire très mal à quelques équipes. Bien sûr que nous sommes complémentaires".

Delort excité par son association avec Gouiri et Dolberg

"On aime le jeu, se régaler et régaler les autres, ça va le faire ensemble. On n'est pas des joueurs égoïstes. J'ai toujours fait les efforts pour les copains, déclenché le premier pressing et donné de la voix. Pour le bien de tous. Je vais apporter mon truc. Gouiri est un futur grand joueur. Il doit continuer sur cette lancée et ne pas se fixer de limites", a ajouté l'ancien attaquant du MHSC.

Enfin, Andy Delort est revenu sur les critiques à son encontre suite à sa décision de quitter Montpellier : "Je ne vais rien vous cacher. Quand j’ai pris la décision de quitter Montpellier, j’ai eu pas mal d’opportunités. Sur la fin, j’en avais moins et il y avait Nice, avec un très beau projet. On me l’a présenté, je l’ai compris. Ce club me plaît depuis pas mal d’années. Cet été, je suis venu en vacances en famille, avec ma femme et mes enfants. On avait vraiment kiffé ces deux, trois jours ici".

"C’est allé trop loin dans la haine. Je peux comprendre la déception suite à certaines déclarations de ma part. Montpellier, c’est le club de chez moi, j’y ai passé trois années exceptionnelles. À un moment, en tant que joueur professionnel, j’ai aussi le droit de rêver et de viser plus haut. À 29 ans, c’était le moment. Je ne pouvais pas laisser passer cette opportunité de rejoindre Nice. En trois ans, j’ai battu des records de buts, tout donné pour ce maillot et fait plein de choses autour. Je ne mérite pas ça, mais c’est leur problème…", a conclu l'international algérien.