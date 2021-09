Andy Delort en a gros sur le cœur par rapport à la façon dont il a été traité par les fans de Montpellier lors de son départ.

Au bout de trois belles années passées à Montpellier, Andy Delort s’est engagé en faveur l’OGC Nice durant les ultimes heures du mercato estival. Ce transfert a cependant été très mouvement et il aurait très bien pu ne pas se concrétiser.

La direction de Montpellier n’a pas aimé les méthodes du Gym pour approcher son joueur. Et ce dernier a aussi été montré du doigt pour avoir voulu forcer son départ. Les supporters n’ont pas manqué de lui signifier leur désabusement.

Au final, et contre un montant de 10M€, Delort a quand même pu rallier le sud de la France. Cela dit, l’international algérien en a gros sur le cœur par rapport à la façon dont son aventure au MHSC s’est achevée. Et lors de sa conférence de presse de présentation en tant que nouveau joueur de Nice, il a tenu à le faire savoir. Sa joie de rejoindre un nouveau club est quelque peu gâchée par sa déception sur la fin vécue à Montpellier.

« Les messages des supporters m’ont un peu vexé »

« Je comprends que les supporters de Montpellier aient été déçus. Après, il y a beaucoup de messages qui m'ont un peu vexé, a affirmé Delort. C'est allé un peu plus loin que ce que je pensais. Dans les histoires d'amour, plus il y a de l'amour, plus il y a de la haine. (...) Mais je remercie Laurent Nicollin, qui est un président exceptionnel, que j'estime beaucoup ». Son retour à la Mosson, programmé le 13 mars prochain, promet d’être assez électrique. La date est déjà cochée dans l’agenda.

Après avoir vécu sa déception, Delort s’est projeté vers la suite. Il a exprimé son impatience à l’idée de prendre ses marques chez les Aigles, au milieu d’autres attaquants de qualité : « Dès les premiers entrainements, j’ai bien analysé leur jeu et je pense qu’ils connaissent le mien. On est des joueurs intelligents et je pense que ça ne va pas tarder (…) Il n'y a pas grand-chose qui me fait peur, je vous le dis direct". Bien sûr qu’il en faut, surtout quand il y a des joueurs de qualité comme ça, ça fait plaisir. Y a trois profils différents. Je me languis vraiment qu’on joue ensemble et qu’on noue une complicité ».