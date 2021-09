Une nouvelle date fixée pour Nice - OM

Reportée pour cause d’incidents, l’opposition entre Nice et Marseille se tiendra le 27 octobre prochain. Mais le lieu du match reste inconnu.

Le derby du sud de la France entre Nice et l’OM du 22 aout dernier n’a pas pu aller au bout. La rencontre s’est arrêtée à un quart d’heure de la fin après l’envahissement du terrain par les supporters et n’a pas pu reprendre ensuite. Les Marseillais ayant refusé de retrouver le terrain, prétextant un manque de sécurité. La LFP a statué cette semaine concernant le sort de cette empoignade et a décidé de le faire jouer sur terrain neutre.

La date fixée pour le duel entre les Aiglons et les Phocéens est le 27 octobre prochain. Ca sera entre la 11e et la 12e journée. En revanche, le voile n’a pas encore été levé sur le lieu où se déroulera le match.

« Suite à la décision de la Commission de Discipline du 8 septembre, la Commission des Compétitions a décidé de programmer la rencontre OGC Nice – Olympique de Marseille le mercredi 27 octobre à 21h. Le lieu de la rencontre sera déterminé ultérieurement », a fait savoir la LFP dans son communiqué.

Pour rappel, lors de la réunion de la Commission de discipline, Nice s’est aussi vu retirer deux points, dont un avec surpris. S’ils venaient à perdre contre les Olympiens dans deux mois et demi, les Aiglons pourraient donc potentiellement abandonner 4 points vu qu’ils menaient au score avant les fameux incidents à l'Allianz Riviera. Des sanctions que le patron du club Jim Ratcliffe a quand même accepté, en affirmant que son club les méritait.

Côté olympien, on s’en est plutôt bien sorti dans cette affaire. Seul Alvaro Gonzalez a été véritablement puni avec deux matches de suspension. Jorge Sampaoli n’a pas été rappelé à l’ordre, malgré son implication dans les échauffourées.