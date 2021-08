Nice - OM : Le Gym incrimine ses supporters et... les Marseillais

Le club azuréen a réagi officiellement aux incidents qui se sont produits dimanche. Tout le monde en prend pour son grade.

Tandis que les propos lunaires tenus par Jean-Pierre Rivère la veille laissaient croire le contraire, l’OGC Nice a bien pris conscience de la gravité des évènements qui se sont déroulés dans son enceinte à l’occasion du derby contre l’OM. Dans un communiqué, publié ce lundi, il a été fortement déploré le comportement des « pseudo-supporters », coupables d’avoir provoqué le chaos.

Nice condamne ses fans et se justifie

Le club azuréen a reconnu que les fauteurs de troubles « méritent des sanctions lourdes et ciblées », précisant aussi que « l’association Populaire Sud les a condamnés avec la même fermeté, via ses représentants reçus ce lundi par Jean-Pierre Rivère et Julien Fournier pour faire toute la lumière sur les incidents ».

Tout en montrant du doigt les fans, Nice s’est aussi déchargé d’une part de responsabilité vis-à-vis de l’envahissement du terrain qui a eu lieu : « Face à la recrudescence des jets de projectiles dans de nombreux stades en France comme à l’étranger, l’OGC Nice rappelle avoir sensibilisé de longue date la société exploitante de l’Allianz Riviera sur la nécessité que soient installés des filets de protection. Le club allant jusqu’à dépasser son statut de locataire du stade en s’engageant à financer cette pose de filets, devant l’immobilisme auquel il faisait face depuis deux ans ».

Cela ressemble à un début de dédouanage, mais la Ligue a déjà prévenu qu’elle sera intransigeante dans la gestion de ce dossier. « La LFP sera également vigilante aux réponses judiciaires qui seront apportées à l’encontre des fauteurs de troubles à l’origine de ces incidents (…) Ces faits extrêmement graves surviennent alors qu’un travail de fond a été effectué depuis plusieurs saisons au sein de l’Instance Nationale du Supportérisme dans laquelle la LFP participe activement, en permettant notamment le retour des tribunes debout dans certains stades et le développement de la fonction de référent supporters », ont indiqué les instances dirigeantes peu avant le communiqué Niçois.

Les Marseillais montrés du doigt

Par ailleurs, et comme l’avait fait leur président, les responsables du Gym ont aussi accusé ouvertement les Olympiens d’avoir envenimé la situation suite aux premiers débordements. « Après en avoir retracé la chronologie images à l’appui, l’OGC Nice sort renforcé dans son jugement sur le rôle joué par la délégation marseillaise. Joueurs, entraineur, staff, dirigeants, et personnel de sécurité de l’OM n’ont eu de cesse d’envenimer la soirée. Là où il est de la responsabilité des acteurs de l’apaiser, comme l’ont fait les Aiglons et Christophe Galtier », poursuivait le communiqué.

En s’insistant sur le fait que rien n’excuse les jets de bouteille, l’OGCN a condamné particulièrement « l’inconscience de deux joueurs cadres de l’OM perdant toute maitrise en visant des spectateurs à bout portant, puis celle d’un adjoint de Jorge Sampaoli traversant le terrain pour agresser et mettre KO un supporter, qui n’avait certes rien à faire sur le terrain, mais qui n’en est pas moins toujours hospitalisé ». Enfin, « images à l’appui », les Azuréens affirment que « Justin Kluivert et Jean-Clair Todibo ont aussi été agressés gratuitement par un membre de la sécurité marseillaise ». Des accusations graves et qui ne resteront certainement pas sans réponse.

L’OGCN va maintenant devoir étayer tous ces faits à l’occasion de son rendez-vous avec le Commission de discipline de la Ligue. Celui-ci arrive très vite (25 aout) et promet d’être très tendu avec la présence également du camp marseillais.