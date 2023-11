Nice : Farioli s’infiltre dans le débat sur le manque de spectacle en Ligue 1

L’entraineur de l’OGC Nice, Francesco Farioli, s’est invité au débat sur le manque de spectacle en Ligue après sa victoire contre Toulouse, dimanche.

L’OGC Nice s’est imposé dimanche face au Toulouse FC à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1 (1-0). Cette victoire contre le Téfécé conforte les Aiglons à leur deuxième place, à un point du Paris Saint-Germain. Cependant, comme la plupart des clubs français, le Gym ne présente pas un visage séduisant lors de ces matchs selon plusieurs observateurs qui ont décrié ces dernières semaines, le manque de spectacle en Ligue 1. Des critiques auxquelles l’entraineur niçois, Francesco Farioli, a tenu à répondre en fin de match.

Nice critiqué, Farioli contre-attaque

En s’imposant contre les Violets, Nice a battu un vieux record de Ligue 1. Le club de la Côte d’Azur devient le premier club à enchaîner 13 matchs de suite sans être mené dans l’élite. Le précédent record datait de la saison 1984-1985 et était détenu par les Girondins de Bordeaux. Par contre, le Gym n’a marqué qu’à 14 reprises cette saison après 13 journées. Une pauvreté de buts décriée par beaucoup qui fustigent le système de jeu des Aiglons, jugé ennuyeux. L’entraineur de l’OGC Nice, Francesco Farioli, n’est pas de cet avis et contre-attaque. « On a le désir de s’améliorer chaque jour, mais on finit avec un public qui saute en tribunes. Si vous avez un jeu ennuyeux, vous n’avez pas ce type d’atmosphère dans le stade à la fin du match », lance le technicien italien au micro de Prime Vidéo.

La mise au point de Francesco Farioli

Si l’équipe n’arrive pas à marquer plus de buts, Nice réussit à ne pas en encaisser plus non plus. Francesco Farioli préfère se focaliser sur la solidité défensive de son équipe (4 buts encaissés, ndlr). Pour l’Italien, qui félicite ses joueurs, cela n’enlève rien à l’animation offensive du Gym, qui est loin d’être ennuyeuse. « Pour moi, ne pas concéder de but, ce n’est pas être ennuyeux, c’est avoir du cœur et de l’envie. C’est incroyable ce que les joueurs sont en train de faire », ajoute Francesco Farioli qui n’a pas manqué de saluer l’état d’esprit et l’organisation de son équipe.