Christophe Dugarry fracasse la Ligue 1

Christophe Dugarry a réagi au débat sur le niveau de la Ligue 1.

Christophe Dugarry s’est exprimé lundi sur le niveau de jeu affiché par les clubs français. Alors que Didier Deschamps et Thierry Henry ont défendu la Ligue 1 plus tôt dans la journée, l’ancien international français n’y est pas allé de main morte au moment de donner son appréciation sur le niveau du championnat français.

Dugarry détruit la Ligue 1

À l’image de ses anciens coéquipiers en Equipe de France (Deschamps et Henry), Christophe Dugarry a un avis bien tranché sur le niveau de la Ligue 1. Ayant suivi les matchs de la 12ᵉ journée du championnat, a trouvé la Ligue 1 « horrible ». « Il faut ouvrir les yeux. Si on m’explique que la Ligue 1 est bonne, j’aimerais bien voir quelques matchs. Le Lens-OM de dimanche soir (1-0) était juste cataclysmique. C’était une purge absolue. Je me suis tapé aussi Le Havre-Monaco (0-0), horrible. J’ai vu Montpellier-Nice (0-0), je pense qu’ils auraient pu jouer quatre heures et demie, ils n’auraient jamais marqué un but. Ils se regardaient dans le blanc des yeux. On se demandait s’ils allaient finir par faire l’amour, un petit bisou volé ou quelque chose, non rien du tout. C’était juste horrible », lâche-t-il au micro de RMC Sport.

Christophe Dugarry a une explication

Christophe Dugarry aurait trop trouvé la raison du manque « d’intensité et de qualité » dans le championnat français. Pour le champion du monde 1998, l’absence de grands noms en Ligue 1 influe sur le niveau des joueurs de l’élite française. « Je regarde notre championnat et les compositions d’équipe, ça fait plusieurs années que ça dure, on est plus que jamais un championnat de seconds couteaux. Avec des joueurs qui sont des seconds couteaux. Hormis la chance d’avoir Kylian Mbappé et quelques grands internationaux au Paris Saint-Germain, tous les autres joueurs confirmés sont amenés à évoluer à un moment ou un autre dans un championnat et des équipes un peu plus relevées », déplore Dugarry.