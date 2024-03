Neymar et Piqué à Barcelone pour affaires

Neymar et Gerard Piqué ont été aperçus à Barcelone en train de draguer une star du Barça.

Les anciens Barcelonais Gerard Piqué et Neymar Junior se sont rencontrés lundi soir à Barcelone, en présence de l'attaquant barcelonais Vitor Roque et de son agent André Cury.

Neymar, qui a été aperçu au Grand Prix de Bahreïn dimanche, se remet toujours de sa blessure au ligament croisé antérieur contractée en octobre.

La Kings League au Brésil ?

Selon MD, Neymar était à Barcelone pour rendre visite à son fils aîné, qui vit dans la ville avec sa mère, et en a profité pour rencontrer son ancien coéquipier Piqué, avec qui il est toujours en contact régulier.

La nature de cette rencontre pourrait ne pas être entièrement sociale. On dit que Piqué cherche à lancer sa compétition Kings League au Brésil, et Neymar pourrait être l'un des propriétaires ou ambassadeurs de l'équipe. Piqué compte déjà Sergio Aguero parmi les joueurs réguliers de sa Kings League en Espagne et aux Amériques.