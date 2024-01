Neymar est actuellement blessé après avoir subi une rupture du ligament croisé antérieur, ais son transfert au PSG fait parler.

Neymar Junior, la star d'Al Hilal et du Brésil, semblait promis à une domination mondiale lorsqu'il a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Malgré une inflation importante sur le marché, le montant de 222 millions d'euros reste le transfert record de l'histoire du football. En France, les autorités s'intéressent à cette affaire, qu'elles considèrent comme un crime politique potentiel.

Selon MD, l'ancien député Hugues Renson du parti Renaissance, auquel appartient le président Emmanuel Macron, et l'ancien directeur de la communication du PSG Jean-Martial Ribes font l'objet d'une enquête. M. Renson aurait obtenu des avantages fiscaux pour le PSG dans le cadre de l'affaire Neymar, en échange de billets pour le PSG offerts par M. Ribes et d'autres faveurs. Considéré comme un trafic d'influence, Renson pourrait se voir infliger une lourde sanction. On ne sait pas encore quelle sanction, s'il y en a une, serait infligée à Ribes et au PSG.

Neymar est actuellement blessé après avoir subi une rupture du ligament croisé antérieur quelques semaines seulement après le début de sa carrière en Arabie saoudite. Après des années de performances impressionnantes, mais de multiples blessures et des questions sur son mode de vie, Neymar a quitté le PSG sur un nuage, étant devenu un fardeau financier pour le club.