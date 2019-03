Neymar absent contre Manchester United, tout sur la blessure de la star du PSG et son éventuelle date de retour

Goal répond à toutes les questions que vous vous posez sur la blessure de l'attaquant brésilien du Paris Saint-Germain.

De quoi souffre Neymar ?

La star du PSG a été victime d'une lésion du cinquième métatarisien droit, contractée lors du match contre Strasbourg le 23 janvier dernier en Coupe de France . Neymar avait quitté le terrain en pleurs .

Le 25 février 2018, le joueur le plus cher du monde s'était déjà blessé au même pied , victime d'une "fracture" (selon la Fédération brésilienne) ou d'une "fissure" (selon son club) du cinquième métatarsien, lors du Classique face à l'Olympique de Marseille.

Depuis son arrivée en Europe en 2013, l'ancien prodige de Santos n'a d'ailleurs pas été épargné par les pépins physiques .

Quels sont les médecins à son chevet ?

Selon le communiqué publié par le PSG, la décision d'éviter à Neymar l'opération a été prise par "un groupe d'experts mondialement reconnus" . Selon plusieurs sources concordantes, ces spécialistes sont arrivés d'Allemagne en début de semaine. À noter que le médecin de la Seleçao, Rodrigo Lasmar, s'est également déplacé pour voir le joueur . Mais il n'est pas précisé s'il a eu son mot à dire sur la nature du protocole médical à adopter.

Tite, le sélectionneur du Brésil, s'est également rendu à Paris au chevet de Neymar, dans les jours qui ont suivi l'annonce de sa nouvelle blessure.

Quelle est la durée de son indisponibilité ?

Le 30 janvier dernier, le PSG a communiqué sur la période d'indisponibilité de son maitre à jouer brésilien. Ce dernier a dû suivre programme de soins sans passer par l'opération et cela exige un repos forcé d'au moins dix semaines . "Neymar s'est montré en accord total avec ce protocole" , précise le Paris Saint-Germain.

À noter que si l'option de l'opération avait été retenue, la durée d'arrêt aurait été encore plus longue. En 2017-2018, pour une blessure similaire et après être passé sur la table d'opération, il avait été indisponible pendant plus de trois mois (de 26 février au 6 juin 2018).

Ces derniers jours, la rumeur d'un come-back qui aurait lieu plutôt que prévu a circulé, mais rien d'officiel. Le PSG n'a officiellement pas communiqué à ce sujet.

Comment se soigne-t-il et comment s'occupe-t-il pendant son temps libre ?

En accord avec le staff médical de son club, Neymar a décidé de suivre un traitement particulier : des injections de PRP. Le PRP, c'est le plasma riche en plaquettes, obtenu à partir d'un prélèvement sanguin.

Même si le traitement reste expérimental, certains spécialistes estiment que les PRP ont une action favorable sur les cellules osseuses, cartilagineuses et tendineuses, ce qui accélérerait la régénération des parties meurtries. Longtemps considérés comme une pratique dopante, ces soins sont permis par la législation antidopage depuis 2011. Une évolution dont aurait notamment profité le tennisman Rafael Nadal. Pour le moment, Neymar aurait subi deux injections.

Neymar s'est rendu au Brésil pour suivre son traitement. C'était juste après avoir célébré son anniversaire dans la capitale française, en compagnie de ses proches et tous ses coéquipiers du PSG. Dans son pays, la star auriverde ne s'est pas contenté de faire que des soins. Tout en suivrant sa programme de réeducation, il a obervé les matches de son équipe à la TV, et aussi donné des interviews aux médias locaux. Son dernier entretien à O Globo a d'ailleurs beaucoup fait réagir puisqu'il a évoqué longuement l'intérêt que lui porte le Real Madrid. Enfin, l'ex-Blaugrana s'est changé les idées en participan au célèbre carnaval de Rio. Son retour en France devrait avoir lieu dans les prochains jours. Il entamera alors la dernière partie de son programme de soins.

Quels matches Neymar a manqué ou va-t-il manquer ?

Le premier grand rendez-vous que l'ancien Barcelonais a manqué c'est ce choc contre Manchester United en 8es de finale de la Ligue des Champions. A l'aller (12 février), comme au retour ce mercredi (6 mars), Tuchel et ses protégés ont dû composer sans Neymar. Théoriquement, en cas de qualification, le champion olympique devra aussi assister de chez lui aux quarts de finale de la compétition, prévus entre le 09 et le 17 avril.

En championnat, le numéro 10 parisien a aussi été contraint de faire une croix sur quelques affiches alléchantes, à commencer par celle contre l'OL que son équipe a perdu. On ne verra pas non plus lors du Classique face à l'OM (17 mars), ni lors du duel contre le dauphin lillois (13 avril). Avec cette indisponibilité prolongée de sa star, Paris peut se réjouir de posséder autant d'avance au classement (17 points et un match supplémentaire à jouer).

Au total, et si l'on suppose aussi que le PSG va franchir tous les tours de la Coupe de France et ceux de la Ligue des Champions, Neymar manquera au minimum 19 rencontres de son club. Et, sans se projetter sur la suite des parcours de l'équipe dans ces épreuves à élimination directe, il y en a 15 qu'il est d'ores et déjà certain de rater. Un nombre conséquent et qui n'est assurément pas fait pour remonter le moral des fans Franciliens.

Les matches que Neymar ratera avec le PSG et le Brésil (en gras, les matches déjà passés) Date Compétition Match 03-02 Ligue 1 vs Lyon (extérieur) 06-02 Coupe de France Villefranche Beaujolais (extérieur) 09-02 Ligue 1 vs Bordeaux (domicile) 12-02 Ligue des Champions vs Manchester United (extérieur) 17-02 Ligue 1 vs Saint-Etienne (extérieur) 20-02 Ligue 1 vs Montpellier (domicile) 23-02 Ligue 1 vs Nimes (domicile) 26-02 Coupe de France 1/4 de finale (?) 02-03 Ligue 1 vs Caen (domicile) 06-03 Ligue des Champions vs Manchester United (domicile) 09-03 Ligue 1 vs Nantes (extérieur) 13-03 Ligue 1 vs Dijon (extérieur) 17-03 Ligue 1 vs Marseille (domicile) 26-03 Match amical Brésil-République Tchèque 31-03 Ligue 1 vs Toulouse (extérieur) 02-04 Coupe de France demi-finale (?) 06-04 Ligue 1 vs Strasbourg (domicile) 09 ou 10-04 Ligue des Champions 1/4 de finale aller (?) 13-04 Ligue 1 vs Lille (extérieur) 16 ou 17-04 Ligue des Champions (???) 1/4 de finale retour (?)

Combien de matches Neymar a-t-il déjà raté avec le PSG ?

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain à l'été 2017, Neymar a déjà dû faire l'impasse sur 40 matches pour cause de souci physique ou repos (source : transfermarkt). Un nombre colossal de matches et qui est même supérieur à celui qu'il a affiché au FC Barcelone. En quatre saisons du côté de Nou Camp, l'international auriverde n'avait dû manquer "que" 29 parties en raison de blessures. Des données chiffrées qui ont de quoi frustrer encore un peu plus les supporters franciliens.