Le PSG se qualifie en Coupe de France mais perd Neymar (2-0)

La malchance a encore frappé. Au lieu de savourer leur victoire, les Parisiens ont vu sortir sur blessure leur star, Neymar, après Verratti samedi.

Après la blessure de Marco Verratti face à Guingamp (9-0) en Ligue 1 samedi dernier, le PSG connaît sa deuxième frayeur en Coupe de France face à Strasbourg avec la sortie prématurée de Neymar.

Tout se passait plutôt bien pour le Brésilien, très actif sur le terrain offensivement. Sur ses sept tirs tentés (meilleur total d’un joueur sur le terrain), deux étaient cadrés, soit un seul de moins que Cavani. L’ancien joueur de Barcelone a été l’auteur de trois dernières passes. Sa roulette, à la 56è juste avant de frôler le poteau du gardien strasbourgeois a soutiré des cris de joie des spectateurs. Le show comme il aime si bien le faire.

Mais c’est en pleurs que Neymar aura quitté le terrain. Très bousculé (il a subi quatre fautes lors de cette rencontre, soit plus que n’importe quel joueur au Parc des Princes ce mercredi soir), il a provoqué 18 duels pendant son heure de jeu. La triple faute sur lui a amené la star du PSG à tenter d'éviter la blessure mais sans succès, sa cheville s’est retournée. Malheureusement pour lui, le pied touché a été celui opéré il y a presqu’un an, en février 2018 face à Marseille et qui lui a valu l'arrêt de sa saison.

Le visage fermé, il s’est mis sur le côté avant de devoir déclarer forfait. Sorti en boitant à la 60è, il s’est tenu la tête, en pleurant. Il faudra bien sûr attendre les examens complémentaires pour savoir si Tuchel devra composer avec les absences de Verratti ainsi que de son buteur pour le déplacement à Old Trafford le 12 février prochain. Avant même la fin de la rencontre qui a vu le PSG se qualifier en Coupe de France (2-0), le numéro 10 a pris la direction de l’hôpital. Il n’aura pas vu l’entrée de Jesé sur le terrain, deux ans après sa dernière apparition sous le maillot parisien.

Neymar sorti sur blessure ! Le PSG mène toujours 1-0.



▶️ Suivez #PSGRCSA en direct vidéo : https://t.co/XPkHh6CCi5 pic.twitter.com/B5U1KP9BDt — France•tv sport (@francetvsport) 23 janvier 2019

Sabrina Belalmi, au Parc des Princes