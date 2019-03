PSG, Neymar présent au carnaval de Bahia

Tandis que ses coéquipiers se produisaient face à Caen en L1, Neymar se trouvait lui au Brésil, en train de célébrer le carnaval de Salvador de Bahia.

Neymar est toujours blessé et la date exacte de son retour à la compétition n'est pas encore connue. Le terrain doit certainement manquer à l'attaquant du PSG, mais ce qui est sûr c'est qu'il ne s'ennuie pas pendant sa période indisponibilité. Après avoir fêté son anniversaire et celui de sa sœur, l'international auriverde se change les idées en participant à un carnaval.

Tout en étant en rééducation pour soigner son pied droit, Neymar essaye de ne pas rester inactif et profiter au mieux de son temps libre. Ce samedi, c'était le premier jour du Carnaval de Salvador et en tant que joueur qui aime faire la fête et passer des bons moments avec ses amis, il ne pouvait assurément pas manquer ça.

Sur son compte Instagram, l'ancien Barcelonais a publié quelques photos de cette soirée. En tant qu'invité phare de l'évènement, il ne s'est pas mêlé à la foule, mais et est resté dans un espace réservé aux VIP. Un espace nommé "Camarote Salvador". On l'a vu notamment au côté du champion du monde du surf, Gabriel Medina.

Neymar n'est pas le premier footballeur brésilien à prendre part à ce genre de manifestations. Avant lui, des stars telles que Romario, Ronaldo et Ronaldinho se présentaient aussi au célèbre Carnaval, et ce en plein milieu de la saison. Avec ce pied à soigner, l'attaquant du PSG avait, lui au moins, une bonne raison pour traverser l'Atlantique à cette période de l'année. Pourquoi ne pas frapper d'une pierre deux coups ?

Pour information, le Carnaval de Bahia au Brésil est le plus populaire du monde, et aussi le plus animé et le plus métissé. Durant les six jours de fête, il réunit environ 3 millions de personnes. La population danse, chante et saute au son des célèbres chants locaux.