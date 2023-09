Clermont - PSG (0-0), Paris gaspille encore

En déplacement chez le dernier du classement, le PSG n’a pas été capable de l’emporter (0-0). Et il n’y avait rien d’illogique à ce faux-pas.

Donné comme largement favori contre la lanterne rouge de la Ligue 1, Paris n’a pas fait honneur à son statut. Pis, et alors que se profile un match important contre Newcastle en Ligue des Champions, l’équipe francilienne a produit une copie indigeste qui ne pouvait qu’aboutir sur une contre-performance. Le nul enregistré (0-0) apparait même comme flatteur pour la bande à Luis Enrique.

Un PSG méconnaissable

En terre auvergnate, Paris n’a pas livré son rendement habituel. Sans le très influent trio Zaire-Emery, Ugarte et Lucas Hernandez, l’équipe de la capitale a été à des années-lumière de celle qui avait étrillé l’OM la semaine dernière (4-0). Tant au niveau de l’engagement que du football produit.

Durant le première acte, les Parisiens avaient plus ou moins la maitrise des débats. Mais sans trop se montrer dangereux aux avant-postes. Seul Ousmane Dembélé est parvenu à se mettre en évidence. L’ancien barcelonais a tenté deux frappes, et elles ont été joliment repoussées par le gardien Mory Diaw (19e et 40e), un ancien du PSG.

Voyant son adversaire du jour trop timoré, Clermont a gagné en confiance. Le début de la deuxième période a vu les locaux prendre le jeu à leur compte et multiplier les offensives. Il a alors fallu toute la vigilance de Gianluigi Donnarumma pour éviter aux Parisiens d’être menés à la marque. L’Italien a réussi une double parade contre Nicholson et Magnin (47e) avant de s’interposer sur un tir en force de Konaté (53e).

Les gardiens à l’honneur

La révolte clermontoise a donc été sans conséquence pour le PSG. Ce quart d’heure compliqué aurait dû piquer les Franciliens dans leur orgueil, mais il n’en a rien été. La fin de partie les a vus évoluer de manière brouillonne et sans idées. Les remplaçants qui sont entrés n’ont pas su faire la différence, à l’instar de Gonçalo Ramos qui a loupé un face à face avec Diaw à la 82e.

Ce nul chez le dernier du classement fait clairement tâche dans le tableau de marche de Paris, surtout que ce n’est pas la première fois cette saison qu’il abandonne des points. Sur ses sept matches joués, il n’en a gagné que quatre. A force de trop penser à la Ligue des Champions, le champion de France commence à trop gaspiller sur la scène nationale.