Navas : "Le Real Madrid a changé ma vie"

Le gardien du PSG est revenu sur son arrivée au Real Madrid, mais aussi sur son départ du club espagnol l'été dernier.

Keylor Navas fait les beaux jours du PSG. Arrivé l'été dernier en échange d'Alphonse Aréola, l'ancien gardien du a rapidement convaincu les supporters du club de la capitale, ses coéquipiers et son entraîneur grâce à ses performances. Souvent décisif, le portier du , qui a remporté à trois reprises la avec les Merengue, a sauvé son équipe plusieurs fois cette saison et notamment lors du déplacement face à son ancienne équipe, à Santiago Bernabeu, en Ligue des champions.

Keylor Navas en a profité pour donner une interview à l'émission espagnole El Chiringuito dans laquelle il est revenu sur l'importance du Real Madrid dans sa carrière et a évoqué son arrivée chez les Merengue : "Cela a beaucoup changé ma vie mais dans le bon sens. Cela ne me dérangeait pas d'aller à Albacete, en deuxième division, afin qu'un grand club soit intéressé plus tard. Depuis mon enfance, j'ai su que je voulais jouer au Real Madrid. J'ai dit oui à Madrid sans même savoir quel était mon contrat. J'avais beaucoup de grosses équipes derrière mais mon agent m'a demandé et j'ai dit oui".

"C'était bizarre de revenir à Bernabeu"

Le gardien du Paris Saint-Germain a défendu Zinedine Zidane et assure ne pas lui en vouloir de l'avoir mis remplaçant au profit de Thibaut Courtois : "C'est vraiment du passé pour moi. Il y a des choses que je ne sais pas pourquoi elles se produisent mais elles se produisent. Avec Zinedine Zidane, j'ai eu de très bonnes expériences et à cette époque, il m'a défendu plusieurs fois. Il avait beaucoup de confiance en moi et je l’apprécie".

Il est revenu sur son départ du Real Madrid : "Je ne pense pas au fait qu'ils me manquent ou non. À Madrid, ils pensaient peut-être que ce n'était plus mon temps d'être là. Puis vint une équipe qui me faisait confiance. Mon retour à Santiago Bernabeu ? Je l'ai vécu naturellement. C'était bizarre et il y avait beaucoup de coutumes et la veille, j'ai commencé à marcher et j'allais du côté de Madrid. J'apprécie les chansons des fans. C'était comme une sensation connue".

Une chose est sûre, Keylor Navas n'a pas manqué son rendez-vous avec le Real Madrid. Si lors du match aller, il n'a pas eu grand chose à faire lors de la large victoire du PSG au Parc des Princes, mardi dernier, le portier s'est montré à son avantage en réalisant des arrêts de très grande classe, maintenant ainsi le Paris Saint-Germain dans la rencontre. Du haut de ses 32 ans, Keylor Navas a donné tort au Real Madrid de l'avoir laissé filer en montrant qu'il en avait encore beaucoup sous la pédale.