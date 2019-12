Juventus, Chiellini : "Le Real Madrid a empêché Cristiano Ronaldo de gagner le Ballon d'Or l'an dernier"

Le défenseur italien, coéquipier de Cristiano Ronaldo, a accusé le géant espagnol d'avoir tout fait pour priver le Portugais du Ballon d'Or 2018.

Le Ballon d'Or ne cessera jamais de faire débat. Ce lundi soir, Lionel Messi a été sacré vainqueur du Ballon d'Or 2019 devant Virgil Van Dijk, devenant ainsi le premier joueur à remporter six Ballons d'Or. Une performance que Cristiano Ronaldo aurait pu réaliser l'an dernier, mais il a été doublé par Luka Modric. Pourtant, les statistiques de Cristiano Ronaldo lors de la saison 2017-2018 et celles de Lionel Messi cette saison en 2018-2019 étaient fortement comparables, quasiment égales, mais le Portugais n'a de son côté pas été sacré.

Si pour certains cette décision était logique et a fait un bien fou au football puisque cela a marqué la fin de l'hégémonie entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, pour d'autres, il y a une forme d'injustice, d'autant plus après le sacre de Lionel Messi ce lundi. C'est ce que pense Giorgio Chiellini, coéquipier de l'international portugais depuis maintenant un an et demi à la . Présent lors de la cérémonie récompensant les meilleurs joueurs de Serie A, le défenseur italien a accusé le Real Madrid d'avoir manipulé le scrutin et avoir influencé la défaite de Cristiano Ronaldo.

"Un vol"

"C'est bien que Lionel Messi ait remporté le Ballon d'Or cette année. Le vrai vol était l'année dernière, le a décidé que Cristiano Ronaldo ne devrait pas remporter le Ballon d'Or. C'était vraiment étrange. Cristiano a remporté la , mais je suppose que par cette logique, Van Dijk aurait dû la remporter cette année. Peut-être que l'année dernière, Griezmann, Pogba ou Mbappe auraient dû gagner pour avoir fait des choses extraordinaires à la Coupe du Monde. Modric cela n'avait aucun sens", a analysé Giorgio Chiellini au micro de Sky Italia.

Pour rappel, Cristiano Ronaldo avait quitté le Real Madrid en mauvais terme à l'été 2018. L'international portugais a demandé à quitter le club espagnol, estimant ne pas avoir été assez soutenu lors de ses affaires avec la justice espagnole, et forçant ainsi son départ à la Juventus. Une décision qui a très certainement eu du mal à passer du côté du Real Madrid, qui a ensuite mis en avant les performances de Luka Modric finalement sacré Ballon d'Or 2018.

Cristiano Ronaldo a terminé à la troisième place du Ballon d'Or cette saison derrière Lionel Messi et Virgil Van Dijk. Mais alors que l'Argentin était sacré meilleur joueur de la planète, dans le même temps, le Portugais a été sacré meilleur joueur de sur la saison dernière, devenant ainsi le premier joueur à être élu meilleur joueur du championnat en , et . Reste à savoir si l'attaquant de la Juventus parviendra à être de nouveau en lice pour remporter un Ballon d'Or et revenir à hauteur de son plus grand rival.