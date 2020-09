Nagatomo : "Jouer à l'OM c'est un rêve"

Le nouvel arrière gauche de l'Olympique de Marseille a été présenté devant les médias ce mercredi.

L' tient son latéral gauche. L'OM a misé sur un profil expérimenté avec la signature de Yuto Nagatomo, libre de tout contrat. Le Japonais de 34 ans qui a longtemps évolué à l' , reste sur deux saisons en tant que titulaire avec . Présenté devant la presse ce mercredi, Yuto Nagatomo a rassuré sur son état de forme malgré ses 34 ans et a justifié sa décision de s'engager à l'Olympique de Marseille.

"Amavi est un grand joueur. Mais nous aurons beaucoup de matchs à jouer cette saison, on sera engagés dans plusieurs compétitions, donc on ne pourra pas faire la saison à 11. Je suis venu pour aider l'équipe. D'autres équipes me voulaient, mais jouer à l'OM est un rêve. Dès que j'ai eu l'offre de mon agent, j'ai dit oui. Le stade est spectaculaire, les supporters sont très chauds. C'est très dur de venir jouer ici", a expliqué l'ancien de l'Inter Milan.

"Sakai m'a dit que l'OM était un très grand club"

"Je suis quelqu'un de professionnel. Je m'entraîne beaucoup, je me suis entretenu. Même si j'ai 34 ans, je peux encore beaucoup courir. "Je n'ai pas peur de la pression, j'aime ça. Vous savez, j'ai joué sept ans et demi à l'Inter et j'ai plus de 100 sélections avec le , j'ai joué la . La pression, c'est normal pour moi. Sakai ? C'est un très bon ami, ça fait huit ou neuf ans qu'on joue ensemble en sélection. On a parlé avant que je signe, il m'a dit que l'OM était un très grand club", ajouté le latéral japonais.

André-Villas Boas a commenté le recrutement de son nouveau latéral gauche : "On devait avoir plus de stabilité sur le poste d'arrière gauche. On avait d'autres pistes, plus jeunes, pour ce poste. Mais on a fait ce choix. On va donner de la stabilité à Amavi, qu'on veut d'ailleurs prolonger. Avec Yuto, on a un joueur prêt, qui sait ce qu'il a à faire, un peu comme Alvaro (Gonzalez). C'est une garantie. Amavi était le numéro 1 l'année dernière, il va le rester cette année. Pour moi les choses sont claires, pour Yuto Nagatomo aussi".

Pablo Longoria est heureux du recrutement de Yuto Nagatomo et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin : "C'est un joueur avec une grande expérience internationale. Il va venir nous aider à atteindre nos objectifs. Un club comme Marseille doit être équilibré et avoir des joueurs jeunes mais aussi des joueurs expérimentés (...) Ce type de recrutement fait aussi partie de notre projet. "Nous sommes prêts à faire un investissement sur le poste d'attaquant, nous en avons besoin. On doit également vendre pour être équilibré".