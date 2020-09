OM - Les premiers mots de Yuto Nagatomo

L’international japonais s’est engagé pour une saison avec le club marseillais. Sur Twitter, il a fait étalage de sa détermination, lundi soir.

Fidèle à la ligne de conduite dictée par l’UEFA et le fair-play financier, l’ recrute à moindre coût cet été.



Ainsi, le club phocéen s’est attaché les services du Japonais Yuto Nagatomo, libre de tout contrat.

Après avoir satisfait à la traditionnelle visite médicale, le Nippon s’est engagé pour une saison avec l’OM.

Si les précédentes recrues estivales marseillaises étaient avant tout des promesses, l’arrivée du Japonais est un véritable ajout d’expérience.

Passé par l’ et ces deux dernières années par , Nagatomo va venir doubler Jordan Amavi sur le poste de latéral et apporter toute sa connaissance de la Ligue des Champions. Après sa signature, le nouveau joueur de l'OM a livré ses premières impressions sur Twitter. Flatté et déterminé.



"Je suis très heureux de rejoindre l’OM qui est un très grand club. Je donnerai le maximum pour l’équipe et je me battrai avec une âme de Samouraï", a-t-il déclaré.