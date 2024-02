Mudryk propose un 1v1 à un troll

Mykhailo Mudryk, joueur de Chelsea, a mis au défi un fan de l'affronter dans un match à un contre un après avoir été trollé sur les médias sociaux

Mudryk, qui n'est pas très en forme ces derniers temps, a été poussé à répondre sur Instagram à la suite de la défaite 4-1 contre Liverpool mercredi, après avoir reçu un message lui demandant "what the f*ck is going on ('qu'est ce qui ne va pas ?', ndlr)" avec sa mauvaise forme, et s'il avait "oublié comment jouer au football". On lui a alors conseillé de faire plus de séances individuelles parce que "quelque chose doit changer".

L'ailier n'a pas apprécié la critique, interpellant le supporter et le mettant au défi de disputer une lucrative partie de football en un contre un. Il a écrit : "Viens jouer 1-1 (un contre un). Pour 10 000 livres sterling".

Mudry trollé par un supporter

Mais le troll a répliqué : "Mon frère, à ce stade, je te donnerai personnellement de l'argent à chaque fois que tu marqueras un but". À l'instar de son équipe, Mudryk a connu une baisse de forme alarmante lors des derniers matchs. Chelsea n'a pas gagné lors de ses trois derniers matches et a subi des défaites consécutives préjudiciables contre Liverpool et Wolverhampton en championnat, encaissant huit buts.

Les Blues, Mudryk et l'entraîneur Mauricio Pochettino ont grand besoin de changer la donne. L'Ukrainien a délivré une passe décisive lors de la défaite contre les Wolves, et il espère être de nouveau présent lors du quatrième tour de la FA Cup contre Aston Villa mercredi, alors que le poste de manager est potentiellement en jeu.