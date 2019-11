Mourinho favori pour succéder à Pochettino

Selon la presse anglaise, José Mourinho serait le candidat numéro un pour prendre la suite de Mauricio Pochettino comme manager de Tottenham.

Suite au limogeage inattendu de Mauricio Pochettino ce mardi, le poste d’entraineur de est devenu vacant. Mais, il ne devrait pas le rester trop longtemps. Si l’on se fie à ce que rapporte The Guardian, des négociations sont déjà entamées avec un technicien en particulier et il s’agit de José Mourinho.

Libre depuis le mois de décembre dernier et son licenciement de , le coach portugais aurait été approché par Daniel Lévy, le président des Spurs, et il se serait immédiatement dit intéressé par cette possibilité. Les pourparlers seraient en cours et auraient de très bonnes chances d’aboutir vu la volonté qu’ont les deux parties de travailler ensemble.

Il retrouverait un championnat qu’il connait bien

S’il débarque à la tête des Spurs, Mourinho connaitra sa quatrième expérience en anglaise. Par le passé, il a dirigé à deux reprises (2004-2007 puis de 2013-16) et Manchester United (2016-2018) une fois. « The Special One » n’a jamais caché son attachement pour ce championnat. Celui où il totalise trois de titres de champion et où il jouit d’une aura incontestée.

Durant son break forcé, le technicien lusitanien a reconnu qu’il vivait mal son éloignement du circuit. Il a aussi multiplié les missions comme consultant pour « rester dans le coup », et a même fait des appels du pied à son ancien club du mais sans succès. Dernièrement son nom a circulé du côté de et aussi à .

Avec une cote à 2/1, Mourinho est bien sûr le favori des bookmakers pour prendre en main les vice-champions d’Europe. Néanmoins, les autres pistes avancées par les médias ne sont pas totalement exclues. Eddie Howe de et Julian Naglesmann du sont toujours désignés comme des candidats crédibles. A noter, en revanche, que Massimiliano Allegri n’est, pour sa part, pas du tout une option pour Tottenham.