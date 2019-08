Mourinho en larmes : "Le football me manque"

José Mourinho était en larmes lors d'un entretien avec BT Sport. le football manque énormément au coach de 56 ans.

On l'accuse souvent de ne pas être un esthète, de ne pas apprécier le football en tant qu'art en se focalisant uniquement sur la gagne et les résultats, mais un document de BT Sport prouve que José Mourinho est un véritable amoureux du ballon rond... ou un excellent acteur.

José Mourinho tears up while saying he misses football. pic.twitter.com/ZdAAGQkpKA

— Polo Maruwa (@elchaupo) August 17, 2019

Depuis son licenciement de , Mourinho est en attente d'un grand défi. Et celui qui n'entraîne plus depuis son départ des Red Devils en décembre 2018, vit visiblement mal sa mise à l'écart des terrains de football.

Dans un entretien à BT Sport, le tacticien lustianien n'a pas pu refouler les larmes en abordant le sentiment ressenti pendant sa carrière d'entraîneur. "Le moment où j'ai commencé à aimer le monde du football professionnel, c'est quand j'ai eu un déclic en tant qu'entraîneur", raconte Mourinho en essayant de retenir ses pleurs.

"Là, je me suis dit que c'était du sérieux. Et ça n'a jamais cessé de l'être jusqu'à maintenant. C'était non-stop. Et maintenant, je suis à l'arrêt. Je ne peux plus en profiter, et j'avoue que ça me manque", se souvient encore l'entraîneur portugais.

Son nom a été évoqué dans plusieurs grandes écuries ces derniers mois, mais rien ne s'est jamais concrétisé. Vite, trouvez un club pour le Mou !