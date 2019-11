Tottenham se sépare de Mauricio Pochettino

L’Argentin Mauricio Pochettino n’est plus l’entraineur de Tottenham. Il s’est vu indiquer la porte de la sortie par ses dirigeants.

L’idylle entre Mauricio Pochettino et est terminée. Le technicien argentin a été prié d'abandonner son poste. Son club a décidé de le congédier en raison d’insuffisance de résultats depuis l'entame de la saison. Le départ de l’ancien défenseur du PSG n’est pas surprenant, mais c'est plus la manière qui prend tout le monde au dépourvu.

À travers un communiqué, Daniel Lévy, l'homme fort des Spurs, a tenu à justifier cette décision radicale : "Nous étions extrêmement réticents à opérer ce changement et ce n’est pas une décision prise à la légère par le conseil d’administration, ni à la hâte (…) Malheureusement, les résultats nationaux à la fin de la saison dernière et au début de cette saison ont été extrêmement décevants. Il incombe au conseil de prendre les décisions difficiles - celle-ci l'a été davantage compte tenu des nombreux moments mémorables passés avec Mauricio et son staff - mais nous le faisons dans le meilleur intérêt du club (…) Nous avons une équipe talentueuse. Nous devons redynamiser et chercher à offrir une saison positive à nos supporters."

Les Spurs sont actuellement sur un chemin de croix en championnat. A force de multiplier les accrocs, ils ont dégringolé à la 14e place du classement. L’objectif, qui est la qualification pour la prochaine C1, parait aussi sérieusement menacé vu qu’il y a déjà 11 points d’écart sur le quatrième. Le bon parcours réalisé en Ligue des Champions ne sauve guère la mise.

Pochettino s’en va avec un joli chèque

Pochettino, qui voulait partir de lui-même en mai dernier suite à la finale de la Ligue des Champions, a senti qu’il n’avait plus la capacité de relancer l’équipe. Le quotidien The Telegraph a même fait état d’une rébellion du vestiaire pour l’amener à jeter l’éponge. L’intéressé ne voulait cependant pas s’asseoir sur ses indemnités, qui s’élevaient à hauteur de 15M€. Ainsi la décision prise l’arrange en quelque sorte puisqu’il va pouvoir s’en aller avec un joli chèque.

Qui sera le futur entraineur de Tottenham ? Les bookmakers n’ont pas attendu que le coach argentin soit débarqué pour commencer à spéculer sur l’identité de son successeur. Selon la dernière tendance, Carlo Ancelotti, qui est toujours employé à , est le favori numéro un pour rallier à Londres, il vit qu’il connait très bien. Eddie Howe, le manager de , et Massimiliano Allegri, l’ex-entraineur de la , sont aussi cités, de même que Julian Nagelsmann, le jeune coach de Leipzig.