Mercato - Mourinho s'exprime sur son avenir

L'entraîneur portugais n'a pas caché vouloir reprendre du service rapidement dans un club ambitieux.

Toujours sans club depuis son départ de , José Mourinho attend désespérement la bonne opportunité se présenter à lui. L'entraîneur portugais, passé par , le , l' et le adore l' et donne la priorité au championnat anglais puisque sa famille vit à Londres. Le nom de José Mourinho a récemment circulé du côté de , où Mauricio Pochettino est en difficulté, et du .

José Mourinho avait même refusé l'Olympique Lyonnais le mois dernier après l'éviction de Sylvinho. Jean-Michel Aulas l'a confirmé laissant entendre que le Portugais attendait une autre piste : "Il est toujours difficile de relater des conversations. On a eu des échanges SMS (une version qui nous a été confirmée par l'entourage de l'entraîneur portugais) et je me suis rendu compte de l'image de auprès du numéro 1 en Europe. Mais il va faire un certain nombre d'autres choses prochainement... Donc il n'a pas donné suite à notre proposition de rencontre car il a choisi ou va choisir un autre club".

L'article continue ci-dessous

Mais alors où peut bien rebondir le Special One ? A , où son nom circule pour remplacer un Unai Emery de plus en plus fragilisé ?

Le principal intéressé a évoqué son avenir sans toutefois citer de club. "J’ai besoin d’un projet où ma sensation est de jouer pour gagner", a-t-il lâché dans des propos accordés à The Coach's voice.

"Si quelqu’un me donne un incroyable contrat de 10 ans et me dit que l’objectif est de rester dans la première partie du tableau, qu’être 7 ou 8ème est parfait, ce n’est pas pour moi. C’est ma nature", a conclu un Mourinho toujours aussi ambitieux.